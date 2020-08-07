客付錢「1元滾進水溝」甩頭就走！下秒隔壁阿伯1舉動…外送員笑歪：太可愛了

▲外送遇到態度很差的小妹妹。非當事人。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

外送員每天趕著送餐點，有時候還得看客人臉色！一名女外送員表示，昨天她接了一張單等有點久，結果來取餐的是一名目測8至10歲的小妹妹，對方態度極差付錢也用甩的，結果1元銅板不小心滾到水溝內，旁邊陌生阿伯目睹整個過程，上前替外送員抱不平，下秒做出超可愛舉動讓她嘴角失守。

這名外送員在臉書社團「UberEATS台灣」表示，來取餐的妹妹可能是因為被家人叫下來，所以表情相當不甘願，付錢時1元硬生生在她們面前掉進水溝，「小女生一句對不起也沒有，接過餐點也是一句謝謝也沒有」，礙於時間限制，雖然她很生氣，但也只能摸摸鼻子趕快趕下一張單。

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▲阿伯看不下去掏出1元給外送員。（示意圖／資料照）



殊不知在旁邊的阿伯目睹一切，忍不住碎念小妹妹沒家教，連謝謝、對不起都不會掛嘴邊，自己還越說越生氣，接著從口袋掏出零錢跟原PO說，「來啦！一塊我補給你，不要貼錢！」當下她聽完阿伯替她出氣，心情變得豁然開朗，也被對方可愛的舉動逗樂了，「但謝謝你～不用幫我貼1塊啦！阿北太可愛了！」

網友紛紛表示，「或許那是他阿公」、「換成我就押著問她，阿現在妳錢不夠付，怎麼辦」、「我的孩子都很開心下樓去拿欸，因為他們想快點吃到」、「小朋友看卡通或是睡覺睡到一半被爸媽叫下來」、「要跟阿北說我不欠一塊，欠一千塊。」