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限定版「關公維大力」詢問度爆表！最強祭典「2020大溪大禧」起跑

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▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲最強祭典「2020大溪大禧」8/1起跑，為關聖帝君聖誕暖壽。（圖／衍序規劃設計提供）

記者林育綾／綜合報導

被稱為夏日最強祭典的「2020大溪大禧」，以傳統民俗信仰結合當代設計，將於8月1日「與神同巡」揭開序幕，展開為期13天的關聖帝君暖壽活動。今年特別規劃「關公online！」線上遶境；此外周邊商品也是許多網友敲碗的亮點，除了每年被搶光的平安符，首度限量推出「大溪大禧×維大力聯名汽水」將Q版關公與台味維大力結合，加上金光閃閃的瓶身，詢問度爆表。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

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▲首度限量推出「大溪大禧×維大力聯名汽水」將Q版關公與台味維大力結合，也是網友敲碗求收藏亮點。（圖／衍序規劃設計提供）

「2020大溪大禧」今年由設計師廖小子擔綱主視覺設計，將整座城市如普濟堂、神將、神獸與城裡的人們⋯等角色，收進關聖帝君的盔甲戰袍中，細膩而不失幽默的風格，也延伸至各式周邊商品及立體書出版。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲「2020大溪大禧」今年由設計師廖小子擔綱主視覺設計。（圖／衍序規劃設計提供）

為了扣合深化信仰設計理念，大溪大禧也與在地品牌合作推出「平安福袋」計畫，收攏拜拜的宗教禮俗，福袋內含祝賀壽誕必備的麵線、壽桃，還有每年超人氣的「大溪大禧平安符」等。此外更首度攜手經典台味品牌「維大力」，推出「大溪大禧×維大力聯名汽水」，金光閃閃的瓶身加上Q版的關公世界，亮相後詢問度爆表，也是限量必須手刀搶的矚目周邊商品。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲每年超人氣的「大溪大禧平安符」常被搶光。（圖／衍序規劃設計提供）

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲大溪大禧與在地品牌合作推出「平安福袋」。（圖／衍序規劃設計提供）

今年特別規劃「關公online！」線上遶境，邀請插畫家廖國成加入，完整繪製了遶境行經的大溪山城、農田與老街等路線，更模擬關公日常的忙碌情境，搭配許願祈褔和加入隊伍等選單，讓大眾即時互動。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲今年特別規劃「關公online！」線上遶境。（圖／衍序規劃設計提供）

由於關聖帝君的生日為農曆6月24日，每年到了農曆6月總是會有一群人各司其職、齊心協力籌備關聖帝君聖誕慶典，他們不僅是促成遶境文化與儀式的扛轎者，更讓延續百年的「迎六廿四文化」歷久彌新。

天界的神祇與神將，更是慶典中不可或缺的主角，其中「遶境事務所」特展，透過模擬遶境大隊裡的神將角色，忙碌張羅慶典同時也不忘聆聽人們的心願、並賜予滿心祝福的想像。展覽的第二區則是採集10組籌備慶典的關鍵角色，包括與神相隨40載的香擔手、年年推出遶境補給站的涼水攤、帶著祈願與感謝同行的隨香客等，都是遶境時節特有的人文風景。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲「遶境事務所」特展。（圖／衍序規劃設計提供）

展覽邀請裝置設計師李育昇、攝影師林科呈、文字編輯包叔平共同合作，用生動的方式，體現百年沈澱的豐厚儀式、人們互助精神與社群關係的維繫，展現整座城市在信仰中的凝聚力。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽。（圖／衍序規劃設計提供）

▲▼「遶境事務所」特展，採集10組籌備慶典的關鍵角色，都是遶境時節特有的人文風景。（圖／衍序規劃設計提供）

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

「2020大溪大禧」系列活動從8月1日「與神同巡」揭開序幕，當天邀集大溪31社招牌陣容，組合傳統遶境序列，如高人氣的飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等，三國將軍也將護衛聖帝公群齊出陣，隊伍一字排開是祭典初學者必備體驗活動，搶先見證城市遶境風采。

入夜後在廟埕舉辦的「大溪霹靂夜」則邀請客隊與在地主隊組成「夜練擂台」，包含同根生樂團、飛龍團跨領域共演，台灣雅典娜陳思妏則與三太子勁歌熱舞，當代舞團小事製作帶來「五虎將」與大溪金鴻醒獅團對尬技藝，最後由居民共演的歌舞秀帶來滿心的祝福和期待，以歡樂的暖壽派對為主軸，共同迎接聖誕日到來。

▲▼最強祭典「2020大溪大禧」起跑，為關聖帝君聖誕暖壽祈福。（圖／衍序規劃設計提供）

▲8月1日入夜後在廟埕舉辦的「大溪霹靂夜」。（圖／衍序規劃設計提供）

而民眾期待的市集「金喜大廟市」由創意人米力擔綱策劃，在第一、二個週末登場，市集以「廟會期間限定的生活街市」作為發想概念，圍繞著信仰生活，精選台味品牌、桃園好物好味，帶來如大溪燒（牌樓雞蛋糕）；還有「曖曖。內含光實驗室」的「神明」、「保佑」聯名香燭；法朋烘焙坊則帶來新亮相的療癒夏日甜品；百年餅店李亭香也帶著平安龜前來共敲；大溪名品大房豆干則與禾餘麥酒攜手打造創意十足的「豆干啤酒吧」。

大溪大禧活動也將於農曆6月23日、24日 （國曆8月12、13日）關聖帝君聖誕日迎來最後高峰，整座城市裡裡外外緊鑼密鼓籌備，主辦單位邀請大家一同走進桃園大溪老城，以貼近於心的體驗，在信仰現場感受整座城市的緊密相繫，看見集眾人之力產生的豐厚能量。

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