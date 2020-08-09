女神私訊告白！帥氣小老闆「交往1年噴百萬」　一查電話找到本人崩潰了

▲帥氣小老闆「交往1年噴百萬」，一查電話找到本人崩潰了。（圖／翻攝杭州日報，下同）



記者許力方／綜合報導

浙江臨安警方3日接獲一起詭異的詐騙案，一名賣生鮮老闆的28歲年輕老闆「小周」，拉著一名王姓女子到派出所報案，因為這名他網戀一年、27歲女神級「白富美女友」是個戲精，自稱平時開BMW，微信頭貼還是個窈窕正妹，但一直拒絕見面，現實中其實是個132公斤的厚片女，騙走了他近台幣110萬元的財產。

《杭州日報》整理出兩人的愛情故事劇情摘要，兩人2019年4月的某天在臨安區某連鎖零食店相遇，當時店員王女對帥氣的客戶小周一見鍾情，但因對自己外表沒有自信，就開始盜取照片，在微信中假扮「白富美」女神，並透過零食店客戶團購群組加入小周的微信。

王女告訴小周自己是27歲的「小瑩」，家住安徽合肥，經營一家服飾店，「在臨安工作時見到你時，暗戀已久」，主動表白對他一見鍾情。小周快速看了一下對方的微信，立即產生了強烈好感，覺得「緣分來擋都擋不住」、相見恨晚，因為小瑩打扮時髦，皮膚白又苗條，開著BMW X6，還會運動，看起來就是熱愛生活又開朗的正妹。

經過2個月左右的微信私訊、語音以及電話聊天，兩人感情逐漸升溫，也因此確定情侶關係。交往期間，小瑩開口閉口都親密地叫他「老公」，但一邊又以給母親看病、公司周轉、準備結婚等藉口要錢，並且明示、暗示等理由名義多次索取iPhone、燕窩、香奈兒、Dior口紅等奢侈品，累計價值110萬元，且在她強烈要求下，兩人設立了結婚基金，讓他每個月存8.4萬元進去。

無奈的是，小周在交往期間多次提出想見面，都被小瑩以「父母生病」、「自己生病」、「莫名其妙發脾氣」各種理由拒絕，他感覺越來越怪、可能被騙了，一直到今年8月，他終於透過小瑩的抖音ID，發現很多零食店的場景，這才驚覺女友的手機號碼就是零食店的外送專線。

小周馬上到臨安的連鎖店找人，其中一家女店員一看到他，下意識好像「心虛」一樣馬上低頭，上前追問，王女終於承認就是「小瑩」。小周一看到網戀1年的女友竟是破百公斤的女孩，氣得8月3日把人扭送至派出所，控告遭詐騙，王女也認罪。經調查，警方發現，王女共收到小周轉帳、禮物共110多萬元，因涉嫌詐欺遭刑事拘留，詳細案情仍待進一步釐清。

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