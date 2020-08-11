▲桃園試辦「首辦護照」有成效，全國跟進。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市於2019年2月15日起，以人力遞送方式，提供代收、代辦、代領「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，執行期間約計有1萬8,437件受理，成效良好，外交部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，即日起正式擴大推展至全國各戶政事務所開辦，一站式服務每年約可嘉惠40萬名首次申辦護照的民眾。

桃園市長鄭文燦11日上午前往桃園區戶政事務所，出席「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」全國開辦活動表示，台灣有良好的戶政系統、身分識別及資訊化能力，護照申辦亦是基本的為民服務，桃園早於去年2月15日起，即以人力遞送方式，提供代收、代辦、代領「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，執行期間約計有1萬8,437件，成效良好。

▲市長鄭文燦出席「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」。（圖／市府提供）

2020年3月16日起，外交部與內政部擇定桃園各戶政事務所及台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣等地部分戶政事務所參與試辦，以線上傳輸取代人工遞送，雖受疫情影響送件數較少，但桃園戶政資料庫及勾稽系統運作良好，仍有552件申請案，約為人工試辦階段的三分之一。

▲▼桃園試辦「首辦護照一處收件全程服務」有成效 全國跟進開辦。（圖／市府提供）



內政部政務次長陳宗彥表示，全台設有231個戶所，將近5,400位戶所同仁，完整的戶政系統及資料庫，可有效協助國人護照申辦作業。外交部政務次長曾厚仁表示，台灣晶片護照技術先進且具難以偽造的安全性，在全球深受歡迎，國人至約150個國家訪問參觀，可享免簽證及落地簽證等待遇。外交部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」初期設計未臻完善，逐步調整改善後，打造今日適用全國開辦的2.0版本，一站式服務每年約可嘉惠40萬名首次申辦護照的民眾，節省兩地奔波的時間和金錢。

包括立法委員呂玉玲、黃世杰、湯蕙禎、市議員陳美梅、黃家齊、內政部政務次長陳宗彥、外交部政務次長曾厚仁、外交部領事事務局長葉非比、市府民政局長陳靜航、秘書處長顏子傑、桃園區長陳玉明等均一同出席活動。

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