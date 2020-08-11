超商店員上班首日被3人投訴　神回「下一位」獲網友推爆：服務業典範

記者黃翊婷／綜合報導

在台灣，到超商繳水電費或信用卡帳單非常方便，但一名網友10日在臉書粉絲專頁《靠北7-11》PO文聲稱，「店裡的新人好嗆喔，來第一天就被3個人投訴了」，其中一次是一名大媽來繳費，卻不把單子攤開、撕開，結果新人店員直接開大絕，一句「下一位」就讓大媽氣紅臉。

▲原PO分享某超商新人店員上班第一天的「戰績」。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

原PO提到，當天有一名大媽來店裡繳代收，一整疊帳單就丟在桌上，有些甚至還沒有撕開，新人店員先是請她把帳單攤開、撕開，沒想到竟然被回嗆「幫我撕一撕啊，這不是應該你們做的嗎？」而且她的表情還超跩的。

請繼續往下閱讀...

就在這個時候，新人突然開大絕，直接無視大媽請下一位客人上前結帳，「這時候大媽就愣了，說是她先來的，新人卻完全忽略她，一直幫後面的客人結帳，因為一直有人，所以全部弄完也幾分鐘後了。」

▲超商繳費十分方便。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

大媽等到火冒三丈，新人只是淡定看一眼，留下一句「還沒撕？那我忙了喔」，就要去做別的事，大媽氣到拿起整疊帳單就走了。但原PO也表示，雖然很認同新人講的話，但還是等做幾天再表現出來會比較好，不然下場就是才來第一天就被3個人投訴，讓店裡其他人哭笑不得。

不過，大部分網友看完整篇文章，大多覺得新人店員的態度沒毛病，並紛紛留言大讚他是服務業典範，「這新人完全懂自己的價值，模範」、「這新人感覺身經百戰啊，真的是新人？」、「他還有在找工作嗎？我缺這樣的店員」、「新人這樣就不對了，至少大媽離開時要跟她說謝謝光臨，服務才算全面」。