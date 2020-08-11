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新北守護神犬準備好了　侯友宜：救援急難民眾、協助打擊犯罪

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▲「新北消防特搜大隊大埔分隊暨警察局刑大警犬隊」正式啟用。（圖／新北市府提供）

▲新北消防特搜大隊大埔分隊暨警察局刑大警犬隊。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

對於新北消防特搜大隊搜救犬及警犬隊綜合駐地正式啟用，新北市長侯友宜11日表示，面積廣大的訓練場讓新北市警犬在此受到完整培訓，成為在建築物倒塌、地震搶救時最先鋒的利器，未來能擔任新北市守護神犬，能在急難時救援需要被幫忙的民眾及協助打擊犯罪。

侯友宜表示，這裡有49間搜救犬跟警犬的訓練房屋，以及有大面積的訓練場所，可以讓搜救犬有好的訓練，成為在建築物倒塌、地震搶救時最先鋒的利器；訓練警犬也能在爆裂物、毒品及搜救偵查的過程當中，發揮警犬破案的最重要關鍵。

侯友宜說，希望搜救犬跟警犬在這裡的訓練共用，生活資源共享，未來能擔任新北市的守護神犬，急難救援需要被幫忙的民眾及打擊犯罪。

「新北消防特搜大隊大埔分隊暨警察局刑大警犬隊」工程基地面積2,404坪，共興建3幢鋼筋混凝土構造建築物，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍及警犬舍，設計有49間犬隻隔間，並具備良好隔離及簡易醫療處置設施，廳舍總樓地板面積659坪，工程金額9,904萬2,325元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造有限公司承攬。

新北市政府消防局為面對地震、建築物倒塌等重大災害事故，於89年投入搜救犬培訓工作，嗅覺敏銳的搜救犬是搜救受困民眾不可或缺的幫手，未來將規劃為北區搜救犬國際測驗認證場地，以利訓練搜救犬執行地震、倒塌建築物及特殊災難之搜索能力，並藉由舉辦國際評量檢測來使馴犬觀念和技術能與國際接軌。

消防局表示，在警察局防制恐怖主義、強化治安作為，於103年1月13日成立全國首支警犬隊，除國內重大慶典活動之防爆任務另外協助新北市毒品查緝之治安維護工作，本案除了是資源共享的搜救犬及警犬綜合駐地外，結合搜救犬之穩定靈敏習性及警犬機警敏捷的行動力，相互學習以達到資源共享的雙贏局面。

消防局透過這次落成典禮，特別感謝去年領養消防局退役犬MUMU的國寶級漫畫大師敖幼祥老師，敖幼祥老師繪製13隻搜救犬漫畫圖樣贈送消防局，透過風趣畫作將搜救犬活潑、友善的一面表露無遺；另有黃鄭賢女士將辛苦存下來的賣菜錢捐贈消防局購置專屬搜救犬車；熱心於工作犬權益的百靈佳殷格翰長期捐贈犬隻藥物及諮詢，這些無私奉獻讓今日的新北消防局搜救犬暨警察局警犬綜合駐地充滿「善」的能量。

消防局自侯友宜市長上任以來警消廳舍已完成5處消防分隊及派出所落成、啟用，包括石門分隊新建工程、新樹派出所新建工程、板橋派出所新建工程、重陽派出所新建工程及昌平派出所新建工程等。

目前還有7處警消防廳舍正在興建，為國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心興建、萬里分隊分隊新建工程、坪林分隊及市民活動中心新建工程、蘆洲分局暨三民派出所新建工程及淡水分局三芝分駐所新建工程。

另外，還有6處規劃中，包括鳳鳴分隊新建工程、淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、三峽分局鳳鳴派出所新建工程、三重分局慈福派出所新建工程、蘆洲分局成州派出所新建工程及土城分局廣福派出所新建工程。

▲「新北消防特搜大隊大埔分隊暨警察局刑大警犬隊」正式啟用。（圖／新北市府提供）

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