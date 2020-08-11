米克拉「繞過台灣」登陸福建！當地掀起強風暴雨…廈門機場停止起降

▲米克拉颱風0811上午7時的位置。（圖／中央氣象局）

記者鄭思楠／綜合報導

「米克拉颱風」於今天（11日）早晨7時30分前後登陸福建省漳浦縣沿海，登陸時中心附近最大風力12級，是今年登陸福建的首個颱風。71年裡，登陸福建的颱風中，有七成以上是先登臺灣再登福建的「二手颱風」。不過這次，「米克拉」卻是避開臺灣直撲福建，是比較少見的「一手颱風」。目前，米克拉已在福建掀起強風暴雨。

目前，颱風給漳州各地造成嚴重影響，當地多個路段的一些樹木倒在地上，有的還壓到了停在路邊的小車。廈門及近海已出現9-11級陣風，廈門機場所有航班停止起降。

據《中國天氣》科普指出，從地理位置上看，登陸福建的颱風很難繞開臺灣。中國天氣網大資料顯示，從1949年到2019年年這71年間，共有102個颱風登陸福建，其中有73個是先登陸臺灣再登陸福建。

平均來講，臺灣基本1年能給福建擋一個颱風。這些颱風在二次登陸福建時，強度會出現明顯衰減，平均強度連降兩級，由41.6m/s（強颱風級）降至27.5m/s（強熱帶風暴級）。

正因為有了臺灣「護體」，登陸福建的颱風強度整體不是很強。中國天氣網大資料顯示，1949-2019年所有登陸福建的颱風中，有59%是以熱帶風暴或強熱帶風暴級別登陸，35%是颱風級別，強颱風和超強颱風加起來只占6%。

中央氣象局今天（11日）上午8時半持續發布「米克拉颱風」海上陸上颱風警報，同時解除澎湖的陸上警報，陸上警戒區目前只剩金門。根據氣象局最新資料，米克拉從每小時24公里轉29公里速度，向北移動。

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