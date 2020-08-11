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中美科技戰／美方長期制裁華為？ 最壞打算... 陸學者「退到第三世界」

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▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲美國發動科技戰制裁華為。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

港區國安法實施後，中美關係更加惡化，美國進一步加強打壓，讓華為即將面臨晶片斷貨的危機。如果，美國方面長期制裁華為，將會帶來無可避免的衝突，《ETtoday新聞雲》記者訪問大陸經濟學者陳波表示，「最差的情況，華為可以退位進入大陸市場為主的第三世界，這個世界足夠撐起一個華為公司。」

根據市場調研機構 （Counterpoint Research） 數據顯示，儘管全世界都受到疫情影響，華為第二季的全球智慧手機總出貨量為 5,580 萬台，與去年同期相比衰退 5%，主要銷售量都在大陸市場與去年同期相比成長 8%，受到美國實體清單限制衝擊，全球其他地區衰退27%。針對這組數據，華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波說，「面對美國打壓制裁，首先華為這間公司不會倒。」

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲受到美國打壓制裁，華為依然站穩大陸內需市場。（圖／路透）

陳波表示，「目前大陸通訊市場全面普及化，加上中央全力推進5G 通訊網路技術，未來，龐大的5G內需市場還是能讓華為有立足之地。假設美國長期制裁華為，除了退到大陸市場，還有非洲、中亞、西亞、俄羅斯這一塊市場。」反倒是，很多的學者擔心未來會出現平行世界，大家用兩套通信手段和標準，並非好事。

中華戰略學會研究員張競也分析，「對於大陸而言，本身內需就已經動起來了，外貿是一個重要的因素，但不是致命的因素，中美搏鬥過程中，大陸去尋找一帶一路、歐盟、東盟以及日本作為替代市場，就中美之間的經濟策略誰比較高明？」再者，華為產品涵蓋也比蘋果寬廣，美國政府封鎖上游原件，究竟是損傷到華為的手機業務？還是損傷到電話交換機、5G電信網絡的業務？華為儘管高端晶片告急，營收利潤受影響，到目前為止還是能挺的下去。

▲美國總統川普表示，現階段不想和中國大陸討論華為議題。（圖／路透）

▲美國總統川普如果連任，華為將面臨更艱困局勢。（圖／路透）

未來，華為是否有解套可能性？陳波分析，「川普是一位不按照規則出牌的總統，假設換一個這個民主黨派人上台，也許華為的事情可以得到更加妥善的解決方法。比如，美國可以派員在華為國際機構監督數據。」不過，對於選戰這樣的事情都不能夠掉以輕心，因為很難保證最後誰會上台。

廈大台研院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問認為，這場中美科技戰只會鬥爭下去。張文生說「華為跟蘋果競爭激烈，誰佔有這一塊市場，可能在信息、通信各方面技術處於一個統治性地位，近年華為不斷的擴展、技術不斷進步，成為美國的眼中釘，肉中刺，所以一定要把華為打下去。」中美之間核心技術競爭，短時間內不會善罷甘休，也不是一朝一夕能拚出結果。

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