前女友們共同「愛好」情敵變閨密　好身材直擊！渣男毒舌嫌噁心

圖、文／鏡週刊

長相普通的男子翁嘉駿遭前女友們控訴，以假背景、假身份、假學歷、假工作，不斷騙愛詐財，至少有8女受害，翁男前女友們組成「婦仇者聯盟」，打算展開大反擊，她們因一同作戰也產生特別的閨蜜情誼，什麼話題都可以聊。

▲4名女子大集合控訴遭同1名男子翁嘉駿（左下）以假身分交往詐財，目前組成「婦仇者聯盟」準備聯手提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊找到「婦仇者聯盟」其中4女，她們因已聚集一段時間，為搜集關於更多關於男蟲的資訊，任何話題都不避諱，也會彼此分享與男蟲交往私密點滴，也大方談論和男蟲交往期間「愛愛的頻率」。

除此之外，她們也從其他「後任」口中得知，男蟲都會抱怨每一任前女友，但內容都不是事實，讓她們感到又好氣又好笑。4女聊天過程，就和一般姐妹聚會聊「前男友」相同，只是有趣的是，她們聊的都是同一人。

長相普通的男子翁嘉駿遭前女友們控訴，以假背景、假身份、假學歷、假工作，不斷騙愛詐財，至少有8女受害，翁男前女友們組成「婦仇者聯盟」，打算展開大反擊。

本刊找到其中4女，她們各個身材姣好、長相出眾，個性開朗大方，但她們卻從其他受害女口中，聽到男蟲毒蛇抱怨每一任前女友的內容，甚至批評其中一任女友「奶大很噁心」。

本刊調查，翁男至少從2014年起，就在各大交友軟體找尋下手對象，接著再以「台科大學歷」、「考取美國名校研究所」、「家境不好靠自己努力」等假象，對多名女子騙愛，交往後就以各種離譜藉口借錢詐財。翁男前女友們組成「婦仇者聯盟」準備展開大反擊，已委任律師，準備對翁男提起詐欺告訴，希望像翁這樣的男蟲能受到法律制裁，也提醒大家透過手機軟體交友，務必要更小心。

本刊找到「婦仇者聯盟」中4名成員，採訪她們受害的遭遇。採訪最後，一夥人聊著聊著，就開始分享與男蟲交往私密點滴，他會抱怨女友公主病、難搞等，B女氣憤地說：「他竟然還跟下一任抱怨我奶大很噁心。」為蒐集更多男蟲的資訊，她們也大方談論和男蟲交往期間「愛愛的頻率」，同為男蟲騙愛詐財的受害人，讓她們從「前女友們」成為另類閨密。

曾任檢察官的律師翁偉倫指出，以假身分、不實理由借貸金錢不還，就是施以詐術取得他人財產，已經觸犯詐欺罪，其中C女提款卡被竊部分，觸犯竊盜等罪。另外，偽造畢業證書已經觸犯偽造特種文書罪，以上都屬公訴罪，其中詐欺和竊盜追溯期為20年，偽造特種文書罪追訴期為10年，過去就曾有不少這類男蟲被判刑的例子，切勿以身試法。



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