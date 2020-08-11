全台最美律師32D曲線曝光！黑袍深藏川字肌　106cm長腿秀辣臀

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▲Becky在IG上大方秀身材。（圖／翻攝自IG／miss.becky.lawyer）

記者崔子柔／綜合報導

律師Becky（傅靖瑜）近日在PTT表特版被熱烈討論，因為她甜美的長相及火辣的身材被網友封為「全台最美律師」，她近日不但公開驚人的三圍數字，也分享了當年考取率8%上榜的經歷。

Becky7月28日上《國光幫幫忙之大哥是對的》不科學正妹單元後受到廣大關注，她身高168公分、體重52公斤，三圍32D、26、36，雙腿長達106公分，除了律師職業外，平時也會接婚紗模特兒、廣告活動平面模特兒的工作。

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Becky從東吳大學法律研究所畢業，她分享，要考執照時特地飛到很多日本東大生祈求的淺草寺許願，還故意把自己的許願牌掛在東大生許願牌旁邊，但仍遺憾落榜，她便沮喪地到考試院附近的河堤散步。

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▲Becky也養成健身習慣。（圖／翻攝自IG／miss.becky.lawyer）

Becky意外經過一間土地公廟，且網路上許多人都說相當靈驗，她拜了一個小時後立誓，「如果祢讓我考上的話，我就是想幫助像是法扶基金會有個弱勢家庭的案子，或是贈送我做的筆記給一些考生」，並開始戒齋。

結果Becky在考試中以全國第28名考取律師資格，成績還是「勞社法組」前1%，而且當屆只有8%錄取率，是考試改制後最低的一次。

▼吸睛的外型讓她被封為「全台最美律師」。（圖／翻攝自IG／miss.becky.lawyer）