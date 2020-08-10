中央大學「戴運軌地球科學營」開幕　劉兆漢院士傳授專業

▲「2020戴運軌地球科學營」，吸引許多高中師生熱情參與。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

「2020戴運軌地球科學營」10日起一連5天在中央大學舉行，由劉兆漢院士等重量人士為學員們傳道、授業、解惑，並透過實作及對談等豐富內容為培育科學人才而努力。

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▲周景揚校長表示，中大地球科學學院致力於各領域的研究，能量豐沛，期望培育更多專業人才。（圖／中央大學提供)

「臺灣科學特殊人才提升計畫辦公室」於8月10日至8月14日，在中央大學首度舉辦為期5天的「2020戴運軌地球科學營」。有鑒於戴運軌開創中央大學地球科學院成為臺灣在地球科學整合型研究及教學的基地及重鎮。為延續戴運軌先生於理學、地科領域在臺灣教育界的貢獻，並以此作為本營隊之精神標竿。此次邀請到劉兆漢院士、馬國鳳教授、吳俊傑教授、陳于高教授、許樹坤教授等多位重量學者擔任講座大師，此外還特別邀請了九位傑出科學家前來為學員們傳道、授業、解惑。

周景揚校長表示，中央大學擁有全台唯一的地球科學院，在教學上強調理論及實務相結合，地球科學與生活息息相關，中大的研究涵蓋地質、地物、海洋、大氣、太空、天文等領域，提供了全面且多元的學習方向。希望藉由本次地科營從不同面向探討如何提升臺灣的科學教育及對自然環境的重視，並且讓參與的學員從中燃起對地球科學的熱忱及興趣，為培育下一代地科產業人才，為社會及人類的福祉努力。

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