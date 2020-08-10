立委集體收賄案　北檢出動神秘「端股」6檢協同辦案一併追查搜索洩密疑雲

▲北檢出動「端股」偵辦多名現、前任立委涉嫌收賄案，一併追查搜索行動遭走漏的洩密刑責。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委疑似集體收賄案，因案情交錯龐雜，無法單靠1名檢察官完成調查，北檢罕見開設「端股」，讓6名參與偵辦的主任與檢察官，可同時以「端股」名義進行偵查作為，此外，北檢也已正式分他字案，追查日前搜索約談行動提前外流，疑有檢調內鬼走漏風聲的洩密刑責。

全國各地檢署檢察官上任時，都會被分配到1個「股符」，每個地檢的股符來源不一，以北檢為例，是根據《千字文》中的「天地玄黃，宇宙洪荒，日月盈昃……」來分股，包括「天股」檢察長在內，每位檢察官指揮辦案都是以被分配到的「股符」作為發文代表，也是司法警察用來聯繫尋找個案承辦檢察官的代號。

因為偵查不公開等原則，辦案系統也設定為只有該股符檢察官可進入查詢個案偵辦進度或指揮發文，但是遇到特定情節龐雜、涉案被告眾多的情況下，許多支援檢察官無法進入他人的系統協同辦案，使得成效大打折扣，因此過去北檢也曾啟動虛擬的「端股」，授權多名檢察官可同時偵辦如國安私菸案、三中案等重大案件。

而北檢除在10日出動「端股」，讓1名主任與5名檢察官可即時協同偵辦立委收賄案外，針對7月31日，檢調發動大搜索行動時，有部分涉案被告態度從容地面對檢調登門，甚至有收賄立委提前回流部分款項給行賄被告，企圖製造假借貸且已還款的滅證假象，北檢懷疑偵查行動遭人外洩，已簽分他字案列為端股一併偵辦案件，全力追查洩密者。

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