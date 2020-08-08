父親節氛圍單親子女「我要結婚」 最好是希望「雙囍臨門」

▲父親節氛圍欲結束單身，參加未婚男女聯誼是踏出幸福美滿的第一步。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

記者楊熾興／桃園報導

今天是88父親節，不少單親家庭的子女希望早日成家，期望可以讓父親或母親開心，他∕她們也期待單身父母能「終結單身」，找到可以照顧以及相陪伴到老的另一半，如果能夠「雙囍臨門」，那就更完美了。

▲徐乃義指出，「熟年男女」單身後又想結婚，尊重抉擇但要慎重。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

受到父親節氣氛影響，桃園市中壢區美滿服務中心連日來湧入不少單親家庭子女高喊「我要結婚」，不要讓爸爸或媽媽擔心自己的婚姻；也有不少人帶著父親或母親，期望單身父母也能「終結單身」，還有一位竹科張姓工程師說，如果能來個「雙響炮」，那就更棒啦。

張姓工程師告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，念國中時爸爸過世後，媽媽原本和同公司的同事情投意合，還論及婚嫁，當年正值叛逆期的他，以死要脅反對媽媽再嫁，媽媽只好忍痛分手，男同事最後另娶別人；工程師認為如今自己懂事了，不但希望自己早日成家，如果母親有個老來伴，可以彌補當年的錯誤，他還很認真說，如果有客觀條件相當的另一對父女，兩家變成一家人，那就太神奇了。

徐乃義說，失婚或未婚男女找對象，只要能夠踏出第一步，就有機會找到理想另一半；至於「熟年男女」離婚又想再婚，也是個人的抉擇，他尊重，但也希望慎重。

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