「輕軌擬取代台鐵」爆民怨！基隆人秀假日乘客潮　怒了：有什麼理由撤火車

▲基隆人看到搭台鐵的人潮，直呼「有什麼理由讓台鐵不進基隆站？」（圖／翻攝自基隆人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆輕軌捷運取代台鐵的議題引發爭論，儘管市府表示，基隆輕軌捷運不必花時間等車，每小時可提供10-12班車，不會誤點、更方便，但民眾仍相當反彈。就有女網友在《基隆人大小事》貼出一張照片，她拍下基隆火車站9日下午5點的人潮，質疑道「有什麼理由讓台鐵不進基隆站」，話題引發熱論。

這位女網友貼文，「8/9下午五點的基隆火車站人流，有什麼理由讓台鐵不進基隆站？」文中附上照片，只見她當時下火車後，要搭南站出口的手扶梯到車站大廳，不管是手扶梯還是樓梯都擠滿遊客。

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看到照片後，其他基隆人也紛紛哀號，「說得沒錯，平常人上、下班就很多了，再不進站，基隆人要往返就很累、很耗費時間了」、「拚命建設，灑錢整理台鐵基隆站，再宣布火車不開了，簡直是浪費」、「有考慮過老人跟身障人士需要直達的考量嗎？客運有些行動不便的無法上去，只能靠台鐵。」

不過，就有網友開批火車，「搭火車超慢，常誤點……不如不要搭，換客運轉捷運都比火車快」、「通常時刻表都不準，不再信任台鐵。」但基隆人馬上力挺台鐵，「你很久沒當通勤族了，如你所說，台鐵早就不可能存在了，怎可能基隆人如此反彈，我們基隆人很愛台鐵基隆站」、「基隆發車根本不可能誤點。」