逛迪卡儂直擊客人躲帳篷…「伸出2條腿」傳規律呼吸聲　網看傻：要幫蓋被？

▲客人在帳篷裡睡到打呼。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

500元動滋券8日啟用，很多人趁著假日跑到運動運品店「迪卡儂」消費，新北中和店8日晚間6點多更是出現大量人潮，光排隊就要2小時以上，有可能是因為搶購商品太勞累，台中竟然有客人直接倒在帳篷內呼呼大睡，甚至還傳出打呼聲，其他路過民眾全傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她8日到迪卡儂台中北屯店購物，當時剛吃完午餐正值午休時間，逛到帳篷區時，當場目擊兩條腿掛在帳篷門口，一名客人躺在裡面睡得正香甜，還不忘把簾子蓋上遮光，「不是試躺喔，已經超過半小時以上，還睡到打呼」，看來只需要一個帳篷與冷氣，整個大賣場都是那位客人的午休間。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛回應，「請店員關心一下，需不需要幫他蓋件棉被」、「我以前好像有聽過在賣家電的馬桶拉屎的新聞，這應該沒啥了」、「幫他把帳篷的拉鍊拉上吧」、「我之前去Ikea還以為到了亂葬崗」、「這是最真實的體驗廣告啊」。

據了解，昨天是動滋券上路的第一個周末，不少人湧入迪卡儂消費，民眾在PTT貼出現場實況，結帳至少要等2小時，「嚇到趕快回家平日再來買」。其他地區網友也回報，「剛從新店回來有分動滋券跟信用卡，我拍信用卡一路沒人」、「南屯從中午就開始排～然後越排越長」、「中壢這裡迪卡儂也是」、「桃園八德的也排超長」。

▼迪卡儂中和店（圖／記者張克銘攝）

