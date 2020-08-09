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獨／高雄警界「司馬遷」孫敏龍酷愛搜集古物　彭婉如命案懸賞海報成收藏品

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▲▼ 高雄警界司馬遷身穿卡其制服拍婦科版照片 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄警界「司馬遷」孫敏龍穿上復古卡其警用制服，和女兒一起拍攝復刻海報。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

94年畢業、警專22期的保安大隊前特勤人員孫敏龍，目前支援研考股辦「大高雄警政」季刊，他因為對警察的歷史很有興趣，從去年4月接下這個工作後，便自願從事「警政文史保留」的工作，借調到市警局研考股的他笑說，自己就像是「警界司馬遷」，也有人說他像是一名中古商，現在身邊留存的文物已經多到座位邊放不下，堆到了廢棄拘留所附近閒置的浴室裡。

不過不要小看這些古物，有的十分經典、難尋，孫敏龍最引以為豪的是，他在杉林區的合森派出所後面的倉庫，找到外觀像是農具的「消防噴水車」，這個噴水車當時要用人力操作，至少有80年的歷史，用青銅製作的古老消防噴水車超過一百公斤，為了保存，他還特別開貨車去載回來存放。

▲▼ 高齡80歲的消防水車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲衫林合森派出所後方倉庫蒐集到高達80年歷史的消防噴水車。（圖／記者黃子倩翻攝）

不只如此，孫敏龍還收藏有前三代的警用查詢電腦，他回憶，有的學長會自費購買第三代的警用電腦「小神捕」，休假時可以到處查詢路邊車輛是否為失竊車，當時學長還練成聽聲辨別的能力，可以快速確認眼前的車輛是不是失竊贓車。

▲▼ 警方歷代小電腦 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲孫敏龍收集的各代警用小電腦。（圖／記者黃子倩翻攝）

而且他幾乎什麼「警用舊物」都收，文獻古物甚至是口述歷史，他都努力保留。像是以前的查緝海報，彭婉如命案的懸賞海報、十大槍擊要犯的查緝專刊，他都有，現如今這些內容大多在網路上直接刊登，紙本的素材更顯得彌足珍貴。

▲▼ 高雄警界司馬遷孫敏龍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲孫敏龍的收藏品之一，是彭婉如命案的懸賞海報。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼ 警界司馬遷搜集之老舊海報 。（圖／記者黃子倩攝）

▲孫敏龍收藏之復古的全民治安掃毒海報。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼舊式警察制服拍海報 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲孫敏龍邀請警界同事拍攝上一套退役的灰色制服，拍攝時代感豐富的海報。（圖／記者黃子倩翻攝）

最讓孫敏龍津津樂道的是，他去年找了至少12位警察擔任MODEL，還有警眷加入拍攝，穿著民國55年到76年警察穿的卡其制服，當作全家福外，也能當做一個紀念，製作成300份桌曆，分送給拍攝者以及對警察歷史有興趣的人收藏。

▲▼ 舊式警察制服拍海報 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲孫敏龍邀集警界同事拍攝上一套退役的灰色制服，拍攝時代感豐富的海報。（圖／記者黃子倩翻攝）

在搜集警察文物的路上，也有一些趣聞，他逛拍賣網站的時候，看到一本早期女警照片集，一本賣1000多塊，他二話不說收購回來，立刻展開「尋人大作戰」，透過婦幼隊的資深學姊幫忙詢問，結果找到已經退休高齡60多歲的超資深學姊，搬家時丟失的相簿得以失而復得，讓學姊非常感動，還開口說要跟他買回來，但他僅拍照建檔，就將整本照片寄回給當事人，孫敏龍說：「這或許能幫助學姐回想起在警校的生活！」

▲▼早期女警照 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲孫敏龍網路上收購老照片，意外變成「尋人啟事」，將照片得以物歸原主。（圖／記者黃子倩翻攝）

孫敏龍表示，自從去年開始經營「警政文庫」的粉專後，他一天至少3、4更，一天最多可以發10篇新的貼文，希望未來不僅是警察同仁，民眾也能透過這些警察的老照片，更瞭解警察的歷史。

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