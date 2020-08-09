影／美衛生部長下午抵台！　陳時中：團隊若二採有陽性，將把行程簡化

記者賴文萱／台北報導

美國衛生部長阿札爾將於今天下午率團搭乘專機抵達台灣，訪團成員除了必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。有媒體問及，該訪團成員二採陰性才能入境，如果沒有通過會怎麼處理？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果在機場採了有陽性，那就會變成是緊急需要處理的事件，病人就要送醫，其餘的人員也會建議把行程簡化。

▲陳時中今出席指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今出席指揮中心記者會，針對媒體問及，如美衛生部長團隊若二採陰沒有通過，會怎麼處理？他表示，如果以團體來看，如果在機場採了有陽性，那就會變成是緊急需要處理的事件，陽性病人就要立即送醫，其餘陰性的人，其實就會建議把行程簡化。

▲ 美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

陳時中說，因為來的時候就已經確定，團隊成員在機上間隔跟個人防護距離都要做出來，如果有這樣情況，後續就要減少相關接觸跟減少相關行程，這可能是必要的。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

美國衛生部一名發言人表示，阿札爾（Alex Azar）此行是要傳達美方肯定台灣防治2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的成就，也見證台美具有共同信念，即開放、民主的社會是成功因應疫情的不二法門。發言人說，阿札爾在台期間將會見蔡總統及幾位部長。美國衛生部近日與台灣相關單位就訪團防疫措施持續密切溝通，所有訪團成員除了必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。

在台期間，訪團成員出入公共場所一律戴口罩，並將與民眾接觸的機會降到最低；若阿札爾因公開致詞需將口罩取下，他將與周遭人士保持社交距離，以確保各方健康安全。

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