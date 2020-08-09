瑞典智庫：人體內「T細胞」可延長新冠肺炎抗體壽命

▲人體內的T細胞可以延長新冠肺炎抗體壽命。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎的病症多變，美國疾病管制與預防中心曾估計無症狀的比例高達40%，因此日前也有研究團隊指出，許多人可能體內已經有了部分的免疫力。但抗體的免疫能力仍然有限，因此瑞典卡洛琳學院（Karolinska Institute）的研究人員指出，人體內的「T細胞」可以加強抗體在體內停留的時效性。

綜合外媒報導，由於T細胞有記憶的功能，在人體免疫系統內負責辨識指定的侵略者，再加上許多人在幼年時期幾乎都有接種過各種標準疫苗，因此在體內形成了交叉保護作用。美國衛生總署院長柯林斯（Francis Collins）也曾表示，「這就是為甚麼有些人可以對抗新冠肺炎的病毒，且也不太容易變成重症。」

先前有研究顯示，感染新冠肺炎後所得到的抗體，大約僅能在體內停留2到3個月，但若有T細胞，就可以讓停留時間延長到數年，不過要檢測出T細胞比檢測抗體還要困難，且相關研究在近期也才剛開始著手。據悉，瑞典對於民眾帶口罩的規定寬鬆，但確診人數已逐漸減少；印度孟買的貧民區確診人數多，但其中多為輕症和無症狀，重症者較少，因此推測就是因為人體內已經開始有了新冠肺炎的免疫力。

不過，美國防疫專家安東尼（Anthony S. Fauci）則表示，人體內有可能真的已經有了免疫力，但每個人在抵抗、感染病毒的層面上仍有許多原因，且有很多輕症患者在痊癒後卻引發了長期的健康問題，因此即使上述這些說法都經過了層層研究，但相關的理論還不夠成熟，民眾仍需要做好防疫措施、保持社交距離。