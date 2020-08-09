影／與AIT簽合作備忘錄「限入場人數、禁堵訪」　陳時中笑：不要害我被隔離14天

記者趙于婷／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）將在今（9）日下午抵台，預計明（10）日到中央流行疫情指揮中心參訪，衛福部也將和AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式。陳時中今被問及簽訂內容時也賣關子表示「簽完會跟大家報告」，他也不忘提醒，參與記者會的媒體都要保持距離，不可堵訪，更幽默笑說「不要害我被隔離14天。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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美國衛生部長阿札爾訪台，政府依外交禮遇接待，總統蔡英文也安排在今明兩天會晤美日政要訪問團，不過受疫情影響，美日兩訪問團成員需配合相關防疫作為，在台期間將採團進團出，並全程戴口罩、保持社交距離，且安排專用電梯與民眾區隔，全力要求做到防疫滴水不漏。

為了全面防疫，指揮中心現場限制人數開放媒體進場，每天媒體只能一名記者，台媒、外媒及雙方與會人員都會做區隔，也會安排動線，分批實名制進入。

陳時中強調，記者會現場大概會坐滿，整體來講疾管署都有相關經驗，也會再三演練，動線怎麼安排，人潮怎麼分離是最重要的；另外，個人防護也很重要，他也呼籲媒體明天不要堵訪，幽默笑說「不要害我被隔離14天」、「只要（媒體）有衝上來問問題，我們都把他隔離14天。」

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