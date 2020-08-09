韓國瑜將替李眉蓁站台！　趙天麟：絲毫未看到國民黨的反省

▲陳其邁競選總幹事趙天麟 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）



記者陶本和／台北報導

被罷免的高雄市長韓國瑜傳出將替國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台。對此，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟9日表示，罷免投票的震撼，絲毫未看到國民黨的反省，李眉蓁的言行風格、競選團隊跟韓國瑜如出一轍，「不能稱2.0，根本是翻版，韓國瑜的站台，剛好可以讓市民更容易選擇」。

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕9日都南下高雄，幫李眉蓁輔選；有媒體報導指出，已被罷免的韓國瑜基於情感與道義，11日上午將與10多位前局處首長陪李眉蓁掃街，且14日選前之夜，也有規劃回到高雄站台。

對此，趙天麟在臉書表示，就在李眉蓁「用海水沖馬桶」的政見引發不分藍綠的譁然之際，「天馬行空政策的先行者、被罷免的韓國瑜要來幫李眉蓁站台了！」

趙天麟表示，其實本來李眉蓁參選以來，她的言行風格、競選團隊與荒腔走板，跟韓國瑜如出一轍，不能稱2.0，根本是翻版；韓國瑜的站台，剛好可以讓市民更容易選擇。

趙天麟說，罷免投票的震撼，絲毫未看到國民黨的反省，依舊胡亂提名、信口開河、怠惰偷懶，現在更全面抹黑攻訐，「偉大的高雄市民，再次用選票發出強而有力的訊號，讓高雄告別過去兩年不負責任的虛耗，向美好的未來大邁進！」