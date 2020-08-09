批大巨蛋復工「創全台惡例」　簡舒培10日告柯文哲圖利

▲簡舒培、林亮君受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對大巨蛋案，北市都發局在8月8日父親節清晨突發布新聞稿，宣布已在7日同意大巨蛋復工。由於大巨蛋仍不符合《建築技術規則》第97、127條，北市府採先發建照，再附註改善的方式，留下爭議。對此，台北市議員簡舒培、林亮君9日受訪批評，簡直創下全台惡例，將在10日告柯文哲圖利。

簡舒培指出，8月7日號大巨蛋正式在勒令停工五年之後復工，但違反建築技術規則97跟127條並沒有解決，不管在議會、臉書、記者會，都來呼籲北市府必須要依照建築法規來核發建照、復工，但很遺憾的，柯文哲在勒令停工的時候跟現在是180度轉變，令他們非常疑惑，要求必須注意法規，柯文哲都充耳不聞，議員已經窮盡在議會監督之責，明天將開記者會，並正式向柯文哲提出刑事跟行政訴訟。

簡舒培也批評，8月7號核准復工，但建管處居然在8月8號早上6點41分發出復工的新聞稿，大家不覺得這就是趙藤雄期待已久的父親節的禮物嗎？柯文哲在送給趙藤雄禮物的時候，有沒有想想台北市民的父親節快樂嗎？在大巨蛋完工之後，有很多的朋友到大巨蛋去做消費去看球、看演唱會，如果他們發生意外而失去生命，他們的父親會快樂嗎？

簡舒培形容，他看到新聞時「真的背脊一涼」，人怎麼可以這麼沒有良心？柯文哲說，不缺提出問題的人，但大巨蛋勒令停工提出問題的人是柯文哲，解決問題了嗎？

▲簡舒培、林亮君受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

簡舒培更質疑，大巨蛋復工有一套劇本，她表示，去年的8月15日時任市府秘書長張哲揚在都市審議會議前召開會前會，大巨蛋的都審是去年10月才通過，但8月15號這個會議紀錄幾乎是遠雄大巨蛋通過都審、環差，拿到建照變更、甚至復工，一路就是照著劇本在走，包含住建照註記的說法，全部都如出一轍，那這不是一套劇本，甚麼劇本？

對於柯文哲日前嗆說「不告是狗」，簡舒培指出，自己倒不是因為這樣子告他，大家都知道狗是人類最忠實的朋友，不會背叛她的主人，她自詡為也成為選民一個最忠實的看門狗，所以她跟林亮君明天會召開記者會，希望司法好好來審查，如果真的還是沒有辦法符合建築技術規則，也不要創下全台的惡例，希望由司法來要求台北市政府要求遠雄巨蛋能夠先緩一緩。

林亮君說，柯市長一直口口聲聲說，公共安全非常重要，前陣子發生重大的火災的工安意外，接下來在台北市有這麼大一個量體的體育場館在台北市，可能明年或者是後年就要試營運的，竟然沒有辦法通過防災的基本建築技術規則的考量就來發照，創下全國惡例，到底為什麼台北市政府要獨厚遠雄，為遠雄開這個門？這個問題至今台北市政府、柯文哲都沒有回答。

林亮君回擊，核四根本的問題是要不要使用核電，大巨蛋在過去的討論當中，如果要整個拆掉，必須要付出相當大的成本，無論是議會或是市府最重要的考量，繼續蓋沒有問題，但是必須符合公共安全，在所有的法規、公共安全的考量，都應該要一一的嚴格把關，所以拿來跟核四做比較，兩者無法相比。

簡舒培強調，符合97、127再核發建照再復工，也不會讓大巨蛋變核四，用核四來比大巨蛋，台北市違法發照、復工才是重點，用核四來比大巨蛋，想要掩蓋台北市政府違法發照、違法復工，這是不同的比喻，不可以因為所有的公共工程不想成為核四，就可以目無法紀、亂七八糟，這是不對的比喻。

遠雄發言人楊順欽表示，他們不是被告，提告是議員的權利，所以沒有什麼意見，這麼多年以來，雙方的折衝外界都看得到，如果交代給司法可以釐清，這是議員的權利。