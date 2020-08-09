礁溪老爺酒店「疑食物中毒」人數未再飆升　164人噁心、嘔吐92人就醫

▲至7日下午3時許，礁溪老爺自助餐廳疑食物中毒人數飆升至145人人，其中，有81位民眾就醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

游芳男／宜蘭報導

礁溪老爺酒店「疑食物中毒」人數未再飆升，宜蘭衛生局統計至9日上午10時止，共164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中有92位民眾有就醫史。

宜蘭礁溪老爺酒店4日爆發生疑食物中毒事件之後，疑食物中毒人數一再飆升，但至9日上午10時止，經宜蘭衛生局統計共有共164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中有92位民眾有就醫史。

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另因飯店並不是使用自來水，一度遭外界質疑恐與飯店使用地下水有關，而日前衛生局也完成飲用水質的採樣，正等待抽檢結果。

礁溪老爺也澄清指出，因飯店現址無自來水管線，也爭取10多年，在尚無自水來可用前，飯店用水採地下水井，地下水使用規範都遵照法規，檢驗均合格。依照法規，飯店每3個月都會抽檢飲用水，最近一次報告為5月27日，用水大腸桿菌總菌落數都低於法規標準。

另，除已暫停雲天自助餐營運外任，客人若有反映或提出質疑，都會派員前往慰問了解。

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