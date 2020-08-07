越演越烈！2天內猛飆99人...礁溪老爺酒店145人「疑食物中毒」

▲▼至7日下午3時許，礁溪老爺自助餐廳疑食物中毒人數飆升至145人人，其中，有81位民眾就醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪老爺酒店日前發生疑食物中毒事件，全案目前越演越烈，宜蘭衛生局統計至7日下午4時許，短短2天內，就從原先46人，飆升至145人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中有81位民眾有就醫史，目前飯店的自助餐廳，已經被勒令暫停營業。

礁溪老爺疑食物中毒案人數又飆升！至7日下午4時止，宜蘭衛生局統計共有145人人中毒、81人 就醫。另因飯店並不是使用自來水，遭外界質疑恐與飯店使用地下水有關，而日前衛生局也完成飲用水質的採樣，正等待抽檢結果。

礁溪老爺澄清，因飯店現址無自來水管線，也爭取10多年，在尚無自水來可用前，飯店用水採地下水井，地下水使用規範都遵照法規，檢驗均合格。依照法規，飯店每3個月都會抽檢飲用水，最近一次報告為5月27日，用水大腸桿菌總菌落數都低於法規標準。

另，除已暫停雲天自助餐營運外，客人若有反映或提出質疑，都會派員前往慰問了解。

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