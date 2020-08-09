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貼文控退房隔天遭索賠5萬！　業者秀「大片咖啡色汙損照」反擊：這是不實指控

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市蘭潭泛月文旅遭民眾po文指控，住宿退房隔天才接到告知需賠償房間床墊被品等汙損費用，由於未提前告知義務還索賠五萬，讓民眾不能接受。對此，飯店業者提出監視器畫面等相關證據出面反擊，並表示，房客的行為已造成公司商譽受損，「我們必須跳出來告知社會大眾，我們並沒有對消費者做這樣的事」。

▲飯店業者出示汙損照片做出回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲飯店業者出示汙損照片做出回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾表示，家人投宿該飯店，退房隔天接到飯店來電，表示他們將床墊、保潔墊、床單、被套等等弄髒 ，要求總價約5萬元賠償但可打8折，於是他上網向廣大網友詢問情況是否合理並求助，此文一出，引來不少網友熱議。

▲飯店業者出示汙損照片做出回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲飯店業者出示汙損床墊反擊，房客的貼文內容全是不實指控。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，業者表示，事發當下房務人員就立刻回報櫃台人員，也立刻請房客回到現場協調，而當時警方也到現場，這些都有監視器綠影存證。業者提到，再經過與廠商詢價後，與房客做第二次協調，並提出5萬元的賠償，而當時房客則是表示要再做討論，但隔天就發文指控。

▲飯店業者出示汙損照片做出回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲飯店業者另外提出監視器畫面反擊，所有事情都是當下就已處理，並非隔天才索討賠償。（圖／記者翁伊森翻攝）

業者表示，當他們見到貼文後，也有致電詢問，但得到的答案是，房客否認貼文文他們所PO，讓業者相當傻眼。此外，業者也提出監視器畫面及汙損狀況照片反擊，旅客的行為已造成該公司商譽受損，目前並不會提出告訴，「但我們必須跳出來讓大家知道，這些都是不實指控，所有事情都是當下告知，並不是隔天才採取動作，我們並沒有對消費者做這樣的事」。

由於雙方各說各話，但有律師建議，住客退房前可先用相機拍照或錄影，保留離開時的房間樣貌以免方發生類似情形。嘉義市消保官黃崇傑也建議，當事人可就近向居住所在地消保官申請調解。

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