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回憶被「挖」空！士林陽明戲院拆除畫面曝　在地人眼眶濕了：滿滿的回憶

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▲▼台北市士林夜市陽明戲院，即將熄燈，未來將都更。（圖／記者張菱育攝）

▲陽明戲院昔日榮景。（圖／記者張菱育攝）

記者曾筠淇／綜合報導

士林人的共同回憶近日已被怪手掏空！在士林夜市經營約70年的陽明戲院於去年9月15日熄燈，並進行都更案。雖然陽明戲院未來將化身為新大樓，但不少在地人仍相當感慨與不捨，還有人把正在拆除的照片PO上網，而形同廢墟的畫面迅速引起熱議，還有網友心酸表示，「滿滿的回憶」、「再見」。

一名網友在臉書社團「我是北投人」發文表示，「滿滿的回憶，士林陽明戲院拜拜了！」從他PO出的照片可以見得，黃色的挖土機已經進駐並開始進行拆除工作，陽明戲院面目全非，形同廢墟般，繁華熱鬧的場面不再。

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▲陽明戲院已開始拆除。（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲陽明戲院已開始拆除。（圖／讀者提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「人生的第一場電影－鐵達尼號，就是獻給陽明戲院」、「坐公車經過，來不及感傷也順手拍了幾張」、「可惜！那裡附近的美食很多」、「士林光華戲院、立峯劇院到陽明戲院一一消失了」、「滿滿的回憶⋯動工了！希望會更好！」、「昨天經過已經拆了，默默的濕了眼眶」；不過也有許多網友感到相當期待，「期待嶄新的陽明戲院」、「要變電影商場，很期待」、「終於拆了」。

據悉，在士林夜市經營長達70年的陽明戲院於去年9月15日結束營業，未來則將改建成地上8層、地下2層的的大樓戲院和商場，地下2樓為停車場，地下1樓和1樓將供零售業及餐飲業用，地上的2樓至8樓則為戲院影廳，待設備與系統全數更新後，預計最快可在3年後重新開幕，呈現嶄新的面貌。

[讀者投書] 滿滿的回憶，士林陽明戲院拜拜了！

我是北投人發佈於 2020年8月8日 星期六

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