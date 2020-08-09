　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新婚2個月後...發現嬌妻竟隱瞞愛滋病！他看著「剛出生女兒」崩潰了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

結婚本是一件歡天喜地的事情，但對江蘇的小鑫（化名）來說卻是一場噩夢。他與新婚妻子小穎（化名）結婚時，花光積蓄辦一場豪華婚禮，2個多月後妻子剖腹產生下女兒。然而，小鑫無意中發現妻子竟然隱瞞是愛滋病患者，讓他氣炸提離婚，並起訴婚檢機構。

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小鑫結婚生女後發現老婆隱瞞愛滋病。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pexels）

據《寧波晚報》報導，24歲的小鑫在2014年冬天一次偶然的機會下，認識了同齡的小穎，兩人墜入愛河，半年後有了結婚打算。隔年7月底，他們一起到如皋市婦幼保健計劃生育服務中心進行婚前檢查，各項檢查均顯示不存在不宜結婚的健康狀況，便滿心歡喜領了結婚證。

▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲兩人確認婚前檢查沒問題後，領了結婚證。（示意圖／CFP）

2016年年初，小鑫按照農村習俗交付彩禮、首飾等，並舉辦一場隆重的婚禮，2個多月後小穎剖腹產生下女兒，他沉浸在初為人父的喜悅中，然而小鑫無意中發現妻子的手術記錄，令他如同五雷轟頂。

原來，小穎術前術後診斷內容中均記載她為HIV感染，在小鑫的追問下，她無奈道出隱藏多年的秘密，在婚前她早已得知自己患病，並在疾病預防控制中心有過備案，還曾因此做過中期妊娠引產手術。

突如其來的消息讓小鑫對婚姻徹底失去信心，女兒剛滿4個月時，他選擇與妻子協議離婚，他想起自己為結婚花光家中所有的積蓄，更是萬念俱灰。他認為，愛滋病屬於醫學上認定不應當結婚的疾病，婚檢機構未能檢查出小穎是HIV感染者存在過錯，侵犯自己對配偶身體是否健康的知情權，影響自己決定是否締結婚姻的自主權，造成結婚並花費巨額禮金的損失。

為此，小鑫一紙訴狀將如皋市婦幼保健計劃生育服務中心訴至如皋市人民法院，請求判令婚檢機構賠償自己的彩禮損失10萬元（人民幣，下同）以及精神損害賠償2萬元。

▲結婚，婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小鑫對自己的婚姻徹底失去信心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上，婚檢機構辯稱，首先本機構依法取得執業許可，對HIV檢查採用快速篩查法，檢查方法及過程嚴謹規範，但該方法目前缺乏100%準確性；其次，小穎在婚檢時有意隱瞞病情，嚴重影響醫生綜合判斷；再者，愛滋病並非醫學上認為不應當結婚的疾病，結婚是自己的選擇，給付彩禮是自願贈與，要求賠償彩禮損失無事實和法律依據。

如皋法院經審理認為，小鑫並無充分證據證明婚檢機構對未能檢查出小穎系HIV感染者存在明顯過錯，也無法律明確規定愛滋病屬於禁止結婚類疾病，決定是否締結婚姻的關鍵在於男女雙方是否真正有感情，而並非是否患有愛滋病。

此外，根據「孕期38+2周」推算，兩人至被告處實施婚前醫學檢查時，小穎已懷有身孕。綜上，小鑫提出的賠償請求於法無據，不予支持，法院遂作出上述判決。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」
熱帶低壓家門口生成！10日不排除成颱風「米克拉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

進口冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心緊急出動　19人檢驗結果出爐

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　上月告訴室友「家有急事」返港

小米「澎湃晶片」久無音訊　雷軍：遇到巨大困難

香港政務司長：無懼美方制裁　全面支持中央政府反制！

美國制裁林鄭月娥　央視：絕不任由胡作非為　把戲注定白費勁

舉報亂倒垃圾！一家四口惹血光報復　大刀斬下...2歲兒臉剩一半「露出腮腺」

深圳航空客機高度驟降5500公尺　發出緊急代碼後返航

香港立法會選舉延後　陸人大常委會就「真空期」提解決案

華為推「HMS新系統」替代Google！　全球月活用戶突破7億

陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

李眉蓁「海水沖馬桶」如何執行？　她頻跳針：就不想讓高雄人提水

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

進口冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心緊急出動　19人檢驗結果出爐

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　上月告訴室友「家有急事」返港

小米「澎湃晶片」久無音訊　雷軍：遇到巨大困難

香港政務司長：無懼美方制裁　全面支持中央政府反制！

美國制裁林鄭月娥　央視：絕不任由胡作非為　把戲注定白費勁

舉報亂倒垃圾！一家四口惹血光報復　大刀斬下...2歲兒臉剩一半「露出腮腺」

深圳航空客機高度驟降5500公尺　發出緊急代碼後返航

香港立法會選舉延後　陸人大常委會就「真空期」提解決案

華為推「HMS新系統」替代Google！　全球月活用戶突破7億

陸商務部長：下半年要穩住外貿外資基本盤　促進國內消費發展

萌柴夜闖民宿挑菜！「唉呦～這支不錯」全叼走　苦主出門一看秒傻眼：鞋呢

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

日媒爆台美討論「取代WHO」新組織　總統府深夜緊急回應了！

19歲男援交遇真愛！痴戀33歲「個工姐姐」　見警上門衝出護花

中職／柯有倫與詹子賢合唱想改行　魏如萱壓軸全場安可

病患大鬧北榮！砸爆「醫師室窗戶」狠嗆：找黑道教訓你　醫師決定告了

彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

4歲女兒被偷拍「沒馬賽克就PO網」！　秦昊父親節動怒：請保護未成年兒童

萬茜車禍右手骨折…帶傷首現身！　「護具貼亮片」親曝現況：運動神經受損

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

大陸熱門新聞

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

新婚2個月　他發現嬌妻竟隱瞞愛滋

華為推新系統替代谷歌！月活量破7億

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

媽媽產前腹中胎兒怪怪的！出生後醫驚呆：23年沒見過

哆啦A夢變18禁！改編漫畫情節超犯規

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

癡情女大生慘遭男友殺害！他身分起底網發毛

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

失蹤女大生挖出屍體！父爆詭異細節

港媒：林鄭哈佛次子疑離美　曾稱「家有急事」

更多熱門

相關新聞

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

幾天後是妮妮(化名)22歲生日，她怎麼也沒想到，自己在生日前夕會遇見噁心事。作為公司新鮮人的她，近日被長官以「新人必須去」的理由，強制參加公司聚餐，然而卻遭營銷中心總監葛某強吻脖子和臉，而且大手在胸部亂摸，「威脅我要麼帶他回家，要麼和他去賓館開房好好聊聊。」

女移工大追查！擁台灣男友　懷孕6個月想墮胎遭拒

女移工大追查！擁台灣男友　懷孕6個月想墮胎遭拒

老婆遭司機「後座行刑式爆頭」竟是丈夫設局

老婆遭司機「後座行刑式爆頭」竟是丈夫設局

她留處女夜等新婚激戰　老公脫褲竟是「奈米3cm」

她留處女夜等新婚激戰　老公脫褲竟是「奈米3cm」

奎寧和抗愛滋藥物退場！WHO暫停臨床試驗

奎寧和抗愛滋藥物退場！WHO暫停臨床試驗

關鍵字：

婚前檢查新婚愛滋病HIV

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

下面超臭男友嫌爆！她開腿「起司瀑布」秒流出　醫見神秘黑線傻了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

熱帶性低氣壓生成！明離台灣最近

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面