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李眉蓁提「海水沖馬桶」、萊姆酒產業　她估算：高雄負債破3兆

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▲李眉蓁不捨父親李榮宗被攻擊，一度哽咽差點落淚 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李眉蓁。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁拋出「海水沖馬桶」的政見，遭到各界質疑可行性。對此，台灣基進組織部主任李雨蓁分析，這項政見至少需要4000億元，如果加上先前提出萊姆酒產業經費，將會讓高雄負債暴增至3兆。

李雨蓁表示，李眉蓁提出高雄打下全世界1／10蘭姆酒市場（1億公升）的支票後，再次提出要把沖馬桶的水換成海水，避免市民提水之苦的政見，「海水真的可以沖馬桶嗎？海水中充滿大量鹽分，而氯離子是鹽的重要組成，所以海水裡充溢了氯離子，當我們要以管線運用海水，間隙腐蝕、孔蝕的部分腐蝕是十分常見的事情。」

因此，李雨蓁認為，海水系統則必須與目前所使用的自來水淡水系統分開建置，這並不是李眉蓁首創，其實在嚴重缺乏淡水、人口密度極高的香港，在部分靠海地區就正在使用海水來沖馬桶。

李雨蓁指出，香港從1950年開始引入海水，建置海水沖廁水供應系統，部分地區因海水水質仍未能符合沖廁用水標準，增設水質處理設施、輸送運作及保養費用非常高昂，並沒有使用在全部地區。

李雨蓁說，如果要將海水系統建置在高雄要花多少錢？目前高雄沖馬桶的水主要為自來水，使用自來水管線，眾所皆知，自來水管線是淡水，不能與海水混雜；而如大樓用戶，一般來說供水都是先抽到水塔再供水，以高雄水質偏硬來說，有些大樓甚至有全棟軟水過濾系統，用戶煮沸後即可飲用。是絕對不可能和海水混雜。

李雨蓁表示，政府若要要求用海水沖馬桶，全高雄市都要重新埋管，從海邊用幫浦抽海水進入海水管線系統，配送到全市，透天要拉新管線、大樓配線要完全修改，為了讓民眾接受，恐怕必須補助興建第二水塔和建置海水專用管線；另外，因應海水成分容易侵蝕所需的維護費用、材料升級費用及技術研究費用，這些花費都不包含於上述費用內。

李雨蓁依照自來水系統的費用來估算，至2015年底，高雄台水公司的自來水管線總長度為7428公里，而2014-15汰換101公里，經費約9.56億元，「簡單估算，若單純興建同等長度之管線，經費約為703億元。」

▼李雨蓁分析李眉蓁政見，恐讓高雄負債破3兆。（圖／李雨蓁臉書）

▲▼李雨蓁分析李眉蓁政見，恐讓高雄負債破3兆。（圖／李雨蓁臉書）

但是，李雨蓁強調，比較麻煩的，是每戶要接管到家中，並安裝到馬桶的水箱上，如果您府上曾經申裝過自來水，其實會發現這費用不便宜，以單戶來說，包含勘查、設計、試壓費用，實際安裝時的接水點、水表組、接水費、和管線工料費用，4公尺內也要近萬元，更別說郊區有許多離管線一段距離的用戶。

李雨蓁說，根據台水公司評估全台尚有50.5萬戶未納入自來水系統，全數改善完成經費高達3000億元以上，平均一戶高達60萬元，其中尚涉及土地取得、道路申挖、民眾用水意願等因素。

李雨蓁指出，以高雄市為例，高雄市全境切割為17395個統計區，其中有4959個供水區普及率達100%，具有完整的人口密度、每戶接管配水管線長度統計資料，密度分為9個等級。我們將所有組別加權統計，「其中，居住密度在50~100戶/公頃以上供水區佔所有供水區之23%，此區配水管線長度每戶小於基本費長度（4公尺），人口約佔高雄之62.56%，居住密度在此之下的佔所有供水區之77%，人口僅約佔37.44%，配水管線就長達7.49~189.27公尺不等。」

李雨蓁表示，若簡易的將人口密集區每戶以20mmPVC管基本工料費（7920）計算，而人口稀疏區每戶以台水公司評估自來水未接管戶接管費用（60萬）計算，則不計路面修復費用，可得出全高雄113萬戶海水管線配管的費用約為2594億元，「也就是光是管線費用，就要3297億元。」

然而，若將海水引入城市，則另外要新設加壓站、配水池，且因海水位在城市最低處，加壓站需求比由高往下送的自來水更多。李雨蓁說，根據歷年自來水延管工程單價統計，高差約45公尺就需一段加壓，而每一座加壓設施費用約為270萬元，而開挖過程中道路復原費用等也都不計，零零總總算下來，大致上準備4000億元比較安全。

李雨蓁強調，高雄繼花費2.7兆種甘蔗後，又花費4000億沖馬桶，負債已經突破3.1兆，是韓國瑜亂喊價的10倍以上，「票投中國黨，欠債3萬億不是夢。」

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