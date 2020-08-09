獨／「啪啪運動」1動作滿意度灌爆　練神功不必吊陰！泌尿女醫曝關鍵：深一點

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

坊間傳說如果要讓男人在房事持久，會練所謂被稱為陰吊的九九神功，不過看在專業的泌尿科女醫師張美玉眼裡，並不推崇這樣的練法，她說關鍵在於骨盆，如果骨盆肌肉練得好就能夠「收放自如」，透過專業健身教練示範，張美玉醫師說多做深蹲練腿，就是她推崇的「久久神功」。

▲知名泌尿女醫師張美玉提出練深蹲、提高大腿肌肉量有助於「性能力」 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師說：「腿的訓練可以刺激肌肉的活化，只要肌肉的使用率高、強壯，連帶就會刺激睪固酮的分泌，睪固酮的產生會讓性慾增加，肌肉的活動度好」。張美玉也提到過去我們常有一個迷失，訓練性功能增強是去練所謂的陰吊功，但是「大家都知道九九神功不是一個好的方法，它只是把整個陰部地方，讓重量束縛住，靠腰的力量去擺盪而已，這樣不是練到整個核心跟肌肉」，張美玉建議可以練「深蹲」，這個動作可以有好的髖屈、有好的肌肉伸展，還有臀推，當這些動作做得很「輕鬆寫意」的時候，張美玉認為在床上動作會讓彼此間更滿意。

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▲專業健身教練法蘭克示範深蹲做作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲專業健身教練法蘭克示範深蹲做作，背部要挺直。（圖／記者吳奕靖攝）

專業健身教練法蘭克透露很多人不喜歡練腿，但是「不只男生要練腿，女生也要練腿，但很多人都不喜歡，所以訓練男生要練腿的時候，就會跟他說練腿可以增加睪固酮的分泌，他們就會覺得有效增強性功能，而女生練腿有助於盆底肌，可以降低漏尿風險，相對也會讓陰道緊實」。但是法蘭克也提醒，不要單純因為想提高性能力就狂練腿，其實運動還是要適當、適量，而且動作也要正確，可以尋求教練協助，不要亂練一通，避免造成不必要的受傷。

▲知名泌尿女醫師張美玉提出練深可以增加睪固酮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲知名泌尿女醫師張美玉表示女性也要練深蹲 。（圖／記者吳奕靖攝）