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快訊／「韓流眉雨」來了！韓國瑜合體李眉蓁時間點曝光　前市府團隊先發　

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▲▼李眉蓁,韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲韓市府時代的客委會主委黃永卿曝光韓國瑜近況 。（組合圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁何時合體韓國瑜，一直備受關注，現在韓市府的前客委會主委黃永卿在自己臉書不但po出韓國瑜近期照片之外，還透露韓國瑜近況「靜修很好」，但何時才會輔選，目前掌握將在下週二，韓國瑜的市府官員將自動歸隊啟動輔選，似乎意味著韓國瑜「快來了」。

8日黃永卿在臉書貼出了自己跟韓國瑜的合照，照片當中的韓國瑜看起來氣色相當好，明顯有「胖了一點」，讓黃永卿的臉書朋友們都相當開心，黃永卿貼文說：「韓國瑜市長要我特別轉達：非常感謝大家支持與關心，目前靜修很好，也祝大家身體健康，事事如意」，他也表示自己跟韓國瑜聊得很愉快。

▲▼韓市府時代的客委會主委黃永卿曝光韓國瑜近況 。（圖／翻攝黃永卿臉書）

▲韓市府時代的客委會主委黃永卿曝光韓國瑜近況 。（圖／翻攝黃永卿臉書）

但到底韓國瑜會不會輔選李眉蓁，黃永卿在臉書並沒有談到這件事，不過根據掌握下週二韓國瑜的市府團隊將會啟動輔選機制，由前副市長陳雄文領軍、前新聞局長鄭照新以及前民政局長曹桓榮都會現身協助，但這都是「自動報名」，應該有十多名韓市府團隊的成員陸續會來，是否意味著韓國瑜即將回歸高雄，力挺李眉蓁？其實李眉蓁團隊一直都有在跟韓國瑜來接洽，至於何時會成真？李眉蓁團隊就請大家等著看。

▲▼韓市府時代的客委會主委黃永卿曝光韓國瑜近況 。（圖／翻攝黃永卿臉書）

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