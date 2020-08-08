快訊／增2例境外移入又是菲律賓！本國籍夫妻長期在菲工作染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮中心發言人莊人祥說明，個案為，分別為60多歲男性(案478)及60多歲女性(案479)，兩人為夫妻。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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指揮中心指出，案478及案479皆長期於菲律賓工作(前次自台灣出境時間分別為2020年2月及3月)，案478於7月23日出現發燒、全身痠痛及流鼻水等症狀，案479於8月3日出現喉嚨癢及咳嗽等症狀，兩人皆曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫。兩人於8月6日一同自菲律賓搭機返台，入境時均主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共14人，其中9人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計83,117例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含82,037例排除)，其中479例確診，分別為387例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。

根據指揮中心資料，國內截至目前累計479例新冠肺炎確診病例，分別為387例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清；其中個案中7人死亡，443人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。