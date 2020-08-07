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辜寬敏提兩制憲公投案　中選會決議限期補正

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▲總統府資政辜寬敏。（資料照／記者周宸亘攝）

▲總統府資政辜寬敏。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」，其於4月30日送交的兩項制憲公投案，中選會7日召開委員會審議，決議函請辜寬敏補正。

「台灣制憲基金會」日前推出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」等兩項制憲公投，並宣稱各有有3千多人提案，達到第一步驟門檻，而於4月30日送中選會。

對此，中選會7日指出，該2項公投提案前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

另針對環保人士潘忠政所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」的公投案，中選會表示，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據《公民投票法》第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意」。

同條第4項也規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正」。

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