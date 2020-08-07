嘉義9歲女苦追娃娃車！爆出「黑暗真相」又被趕下車哭了…家長：道歉還在笑

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義民雄某幼兒園附設補習班日前傳出老師丟包9歲女童事件，經比對後發現，該名老師竟兩度丟包女童，嚇得對方嚎啕大哭。對此，女童家屬氣得說，老師道歉時還在笑，讓他們完全無法接受。

有民眾表示，4日看到一名女老師指揮學生們上娃娃車後，刻意讓一名女童在路邊等待，直接叫司機把車開走，而女童也因害怕，沿路狂追將近260公尺，她擔心危險才會追上廂型車理論，該名女師竟說「是要給女童一個教訓」，才將女童接上車離開。

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▲▼女師事後被起底，竟丟包女童2次。（圖／記者翁伊森翻攝、東森新聞）



事件曝光後，女師5日表示，女童當下不受教，表現出不屑的表情，才讓她氣得管教，本以為對方會在原地等待，沒想到會沿路追車，已向家長道歉並希望社會大眾原諒。

據《東森新聞》報導，原來女童上車後，又被老師丟包第2次，當場嚇得邊追邊哭出來，直到路邊的阿嬤攔下邊跑邊哭的女童，借手機給對方打給家屬。女童家屬得知後氣炸，馬上打給老師抱怨，此時女師才回頭到鄉公所附近將女童帶回。

▲女童第2次被丟包，邊哭邊追車，讓路人看到都嚇到。（圖／東森新聞）



家長生氣地說，女師雖然事後道歉，但沒有說清楚丟包兩次，且道歉時還笑出來，讓他們非常不滿，氣得向社會局投訴。

社會局表示，確實有接到家長投訴，他們已派社工了解，後續將依兒童及少年權利法裁處；此外，該補習班為未立案補習班，社會局也依依補教法第24條規定，裁罰負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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