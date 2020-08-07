爆乳妹激情喘息引警破門！75歲「勇伯」爆棚買春　「政府還幫出2000」

記者洪正達／高雄報導

高雄三民區一間SPA養生館7月份發生一起消費糾紛，當時到場處理的警方發覺店內從事性交易，於是秘密開始進行跟監蒐證，5日進入店內搜索，果真查獲14名正在從事半套服務或已完事的男女，另包括負責人在內的4名工作人員全被帶回警局偵訊，其中一名男客今年已75歲，也讓辦案人員相當「佩服」。





▲警方帶回尋芳客、小姐與工作人員。（圖／記者洪正達翻攝）



警方進入店家搜索後，先將1樓的工作人員控制後，再拿著房卡往上逐層搜索，過程中在3樓房間內不時有男女的喘息聲出現，警方循著聲音前往，在進入其中一間房間時，穿著爆乳裝的女服務生前來應門，但後方的床上躺的一位剛被服務完畢的男客尚未穿衣，面對警方忽然上門時表情相當驚恐，當場被喝令不要動。

▲業者以年輕、白皙、姣好身材做為號召。（圖／記者洪正達翻攝）

警方搜索完畢後，分別在3樓及5樓的房間內查獲7男7女，其中更有一位郭姓男客今年已75歲，仍然性能力爆棚，帶著1600元到店內「半套」，警方進入房間時，才剛剛完事不捨離開，仍與女服務生聊天，辦案人員隨後也在現場查扣振興劵3900元、17萬現金以及150個保險套，其中業者在警方查緝過程中，還將大把保險套撒向窗外，仍被樓下看守的員警發現。

▲工作人員慌亂中將保險套丟棄。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方破門時，爆乳妹剛完事穿衣。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，這起色情交易案的偵辦源自7月22日發生的一起美容店消費糾紛，店員遭控傷害及恐嚇，當時偵辦的警方也發現，該店疑似有色情交易的跡象，於是展開跟監蒐證，後續就破獲了這間色情旅店，警方強調，該店地址近年曾被轄區警方共查獲取締7次、其中2次處分為勒令歇業，但風波過後，又在原址另起爐灶重操舊業，今2020年1月申請營業，並以「旅店」為幌子，暗中經營性交易牟利，並提供男客專用的LINE群組內進行預約，全案經警方連日密切蒐證後，確定該店涉嫌經營色情，即向法院聲請搜索票，並於8月5日將店內所有人查緝到案。