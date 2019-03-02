警破基隆半套店…關鍵證據「沾精紙內褲」丟了　結局大翻轉

▲警方上門時，張男紙穿著一條內褲。示意圖非文中紙內褲。（圖／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

基隆市警方於2018年一次掃黃行動中人贓俱獲，在色情護膚「半套店」逮捕剛「完事」的張男，現場疑似沾有張男精液的紙內褲和衛生紙團也成關鍵證據。沒想到辦案員警後來竟把「關鍵證據」全搞丟了，讓原本要被依妨害風化罪判刑的護膚店業者獲判無罪。

根據《自由時報》報導，涉案的「舒壓會館」2017年開張，錢少、小姐好是該店的主打招牌，當地人形容該會館，「明眼人一看就知道是怎麼回事。」基隆市警一分局於2018年6月獲報，蒐證2個月後便到會館進行搜索。

警方在店內發現張男與另外3人，當時只有張男穿著內褲，其他3人衣著完整。張男供稱，其中一名陳女確實有幫他做「半套按摩」，事後洗完澡出來要穿衣服時，警察就進來了。另一名男子則堅稱只是單純給嚴女按摩而已，2名女子也否認從事色情行業。

警方在現場查扣張男的紙內褲和嚴女手上2張沾有疑似精液的衛生紙團，加上張男供詞，於是將經營會館的傅姓女子移送法辦。基隆地方法院的法官認為，張男供詞與店內人員說法不一，加上「關鍵證據」竟然被員警搞丟，無法送鑑定比對，最後在缺乏證據等情況下，全案判決無罪。而這家色情半套店也繼續營業。