渡邊直美神複製女神卡卡《Rain on me》　串燒丸子從天而降是亮點

日本搞笑女星渡邊直美神還原偶像女神卡卡Lady Gaga最新歌曲 ，服裝、妝髮甚至舞步、表情都100%神複製。

以模仿自己的偶像女神卡卡Lady Gaga獲得國際關注與喜愛的渡邊直美Naomi Watanabe，她開朗、有自信的態度讓只要有她的場合都充滿歡笑聲。這回，她邀請曾登《全美一叮》的日本諧星吉田有里Yuriyan Retriever一同神還原Lady Gaga和Ariana Grande最新合作歌曲 ，從場景、服裝造型到舞步都100%還原。

ＭＶ中，一開始就看到直美穿上桃色緊身連身衣，模仿Lady Gaga躺在街上淋雨，而不一樣的是直美版本將天上掉下來的刀變成她喜歡的串燒丸子，成為影片亮點。

渡邊直美更在IG開心分享：「當我一看到這首歌，我覺得很有power、很驚艷，我和團隊決定在疫情隔離結束後拍攝這支模仿MV。順帶一提，Gaga和Ariana都同意，Gaga甚至看過這支MV了！」

以自己身材為傲的渡邊直美，之前曾有酸民罵她「胖子」、「妳憑什麼當藝人」等負面批評，直美大器的回應：「不會在意，而且我喜歡這樣的自己。與其浪費時間生氣，不如跟自己喜歡的人相處、吃喜歡的東西或做有興趣的事。」直美表示不在意那些酸言酸語，因為那些人，不是給你意見，只是說你壞話，那是有分別的，說的人是有愛還是沒有愛，大家是分得出來的，沒有愛的人說的話，我不會去面對，也不會聽他們說什麼。

除了這支的模仿MV，一起來回顧渡邊直美經典模仿影片吧！





※BY TIFFANY LEU

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