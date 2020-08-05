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Galaxy Note20系列動手玩　S Pen功能升級、筆記更方便

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記者邱倢芯／台北報導

三星電子今（5）日發表了Galaxy Note20系列新機，這次三星再度提升了S Pen的使用性，更方便Noter們對於生活、娛樂、工作的使用。

S Pen功能再升級
說到Galaxy Note系列手機，就不得不提到S Pen手寫筆；這次的S Pen功能再度升級，在延遲性上較前代S Pen大幅降低延遲，在部分App的使用上，最低可達到9毫秒的延遲。

▼三星針對Galaxy Note20系列的S Pen手寫筆功能再提升。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note20,S Pen。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，這次的S Pen搭載了升級的遠端遙控3.0功能，新增了5種新手勢控制，包括左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾、N字搖擺等，讓S Pen的操作跳脫出相機遠端操控，可讓使用者自行設定快速返回、潤主頁、螢幕截圖、開啟指定應用程式等多元應用。

而除了S Pen新增功能外，在Samsung Notes中也新增了語音同步筆記的功能，將錄製語音、語抄寫筆記的時間軌同步紀錄，且還可讓使用者只需選取部分區域文字，即可快速跳轉到該段錄音段落。

另外Samsung Notes也支援轉存PPT格式，讓檔案製作可以更加便利。並支援PDF匯入筆記，讓使用者可直接於PDF檔案上進行註記。且Samsung Notes也加入了AI水平校正功能，讓隨手寫下的筆記可轉為正確角度。

錄影功能更優化
除了S Pen功能提升外，這次Galaxy Note20系列在錄影功能上也多加著墨；此次推出的Galaxy Note20系列搭載了「專業影片模式」，擁有8K錄影支援24 FPS和21:9比例，提升使用者在影片的創作性。另外，Galaxy Note系列也提供了120 FPS超高禎數進行拍數。

▼使用Galaxy Note20系列手機錄影時，搭配Galaxy Buds Live藍牙耳機，可讓錄影的收音更加優化。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼使用Galaxy Note20系列手機錄影時，搭配Galaxy Buds Live藍牙耳機，可讓錄影的收音更加優化。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Note20系列這次還搭載了「可控式變焦」功能，來控制錄影時畫面的縮放速度，讓影片拍攝更具變化、戲劇效果。

值得注意的是，Galaxy Note20系列可透過「全指向收音」來控制、調整手機的收音方向（前、後、全指向），亦支援USB外接式麥克風與藍牙通話耳機作為收音來源。

官方指出，若是搭配這次同步亮相的Galaxy Buds Live藍牙耳機，可讓錄影的收音更加優化，Galaxy Buds Live可作為專業麥克風，在戶外拍攝影片時，可有效消除環境音的干擾，影片中的主角聲音可更加清晰。

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