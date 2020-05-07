進入成功殿堂靠筆記！兩大Tips讓你輕鬆掌握高效人生！

▲用對工具跟方法，手寫筆記也能成爲你成功的秘訣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

每個人一天都只有24小時能用，為什麼有些人忙得團團轉，有人卻能夠一派輕鬆地搞定工作和生活呢？台灣政務委員唐鳳受訪時分享，他使用「番茄鐘工作法」，能讓精神專注提高效率，掀起一波討論熱潮，也連帶讓許多高效工作法再度引起注目，像是千萬人實踐與分享的「子彈筆記術」，透過頁碼與符號系統性整理年月日記事，讓一條條筆記就像一顆顆子彈，準確擊中想要的目標，幫助日常節奏簡潔又有效率。

由紐約設計師Ryder Carrol創立的「子彈筆記術」，以時間區塊和符號應用，將行動整理規劃。筆記方法是先寫出索引，再寫年誌、月誌和日誌，再分別條列出每個月份、每一天的清單及任務。另外，以不同符號標示出任務、註記、緊急、完成、等事件狀態，這一步能幫助釐清事件重要性。Ryder Carrol的子彈筆記術能改善自己的懶散並幫助建立短中長期目標，也成為許多學生、上班族及斜槓人的生活好幫手。

▲以子彈筆記記下日月年誌，藉此系統性整理想法和日常記事，分清事情輕重緩急，處理起來更有條理。

想開始動手寫你的2020子彈筆記了嗎？試試將紙本替換成平板，能讓你更得心應手。三星Galaxy Tab S6 Lite內建的Samsung Notes有多種編輯功能，可以搭配平板附的S Pen使用，比如上課需要大量抄筆記的學生，往往一整頁抄好抄滿，一旦有新點子想補充，紙本空間有限又無法隨時增頁，記錄立刻卡關；Samsung Notes能將寫好的文字快速選取、自由搬移，就近補充很簡單。改良的S Pen圓形筆身手感更輕巧好握，支援4096階感壓技術，寫起來宛如真的紙筆，寫起來又順又快不手痛。

▲Galaxy Tab S6 Lite搭配全新的S Pen，手寫好感度再升級。S Pen能磁吸在平板側邊，原廠皮套也有磁吸溝槽可以收納、攜帶方便。

寫筆記時，最討厭寫完不滿意想修改，塗塗抹抹的痕跡好醜；S Pen筆身上的按鈕長按就能變成橡皮擦，一鍵無痕刪除。筆袋裡一堆用來畫記重點的色筆也不必再帶出門，一支S Pen就能輕鬆選色，搭配局部換色、變換粗細功能，筆記繽紛又能凸顯重點，旁邊同學看到絕對開口跪求一份。還能手指觸控螢幕縮放字體，最多可以放大300%，看跟寫眼睛都不吃力，彈性與效率通通掌握。

▲Samsung Notes的局部換色功能，讓筆記重點表現更細緻，也更有個人風格。

▲能縮放字體的Samsung Notes，最多可放大300%，方便筆記細節修改，閱讀不吃力。

對上班族來説也有個不可或缺的功能，會議時老闆突然交代一堆事項，一急隨手筆記，覺得寫得太亂好難看？Samsung Notes能一鍵手寫變文字，乾凈整齊又方便閱讀，還能把文字轉換成word、pdf檔，直接輸出成會議記錄，同步到手機都沒問題。還能為筆記下hashtag標籤，方便分類歸檔，日後查找速度加倍更輕鬆。

▲手寫筆記想換成文字檔，只需要一鍵選取就能辦到。

▲Samsung Notes新增hashtag歸檔功能，搜尋查找更方便。

▲▼Galaxy Tab S6 Lite推出粉（上圖）、灰（下圖）、藍三色。

數位工具除了讓生活效率提升之外，玩樂享受更是超有感！追劇看個影片，手機雖然好用，但螢幕比較小長時間下來很累，筆電又難隨身攜帶，用Galaxy Tab S6 Lite看影片、玩遊戲，10.4吋螢幕視覺效果當然過癮。加上內建的AKG杜比全景聲（Dolby Atmos）雙喇叭，感受就像坐在劇院裡最好的位置一樣爽快。而且只有不到500g的重量，拿在手上毫不費力，輕薄外型放在包包也不佔空間。10,900元起的價格，學生族群也能輕易入手。俗話說工欲善其事、必先利其器，有了科技記事工具再搭配筆記方法，就能完美記錄精彩時刻，生活和工作輕巧搞定。

現在買就送原廠書本式皮套，另外學生的話只要有edu.tw信箱，就有三星商城獨家教育優惠九折！

詳情請見https://promotion.twsamsungcampaign.com/2020-tab-s6-lite-promotion/

▲Galaxy Tab S6 Lite輕薄好掌握，隨時展現不受時地限制的行動力。結合S Pen、Samsung Notes應用程式，滿足日常所需。

了解更多Galaxy Tab S6 Lite

機身顏色：粉、藍、灰

建議售價：10,900元（64G Wi-Fi版）、13,900元（128G Wi-Fi版、64G LTE版）【產品實際到貨時間、販售顏色，以及資費方案，依各通路公告為準。】