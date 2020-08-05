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清純女友是「極樂助學會」頭牌！近百女同學組團下海…他忍辱負重1年怒PO公審

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▲▼女友組織百位女大生賣淫。（圖／翻攝自微博）

▲男網友曝光自己女友組織百位女大生賣淫。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博日前瘋傳一篇名為《這是我一輩子見過最醜的嫖客》的PO文，一時間掀起網上輿論風暴。PO文自曝1年前交往了一名清純女友，最近無意中翻到對方手機，竟發現對方是媽媽桑。他指控，女友作為頭牌，更在各大高校組建「助學會」，實則組織學生進行錢色交易，包括成都各大高校女大生近百名。

爆料人「超級矩陣2004」在文章中提到，去年交往了一個女友，發現是一個媽媽桑，「我忍辱負重堅持了1年，目前終於完成了證據收集，剛剛認識余姓女友的時候裝得很純，天天給我講愛情要乾淨要純潔，把自己人設做的特別高尚，道德正統，說自己在美妝培訓行業工作，不久我就發現她的收入和消費嚴重不對等。」

隨後，他立即曝出大料指控，「余女不僅自己賣，還組織其同學、朋友、學妹去賣，賣淫的區域覆蓋了四川，同樣也做空降業務到北京、上海。」

▲▼女友組織百位女大生賣淫。（圖／翻攝自微博）

▲男嫖客白馬曲尼。（圖／翻攝自微博）

「超級矩陣2004」還公佈驚人細節，她們把組織取名為「助學會」、「互助會」，「打著解決貧困女學生生活問題，長期給部分女大生甚至是未成年洗腦，讓她們從事賣淫的生意。」

此外，他還表示，「據她自己所講，她從事此行業達5年之久，手機裡固定嫖客電話超200人，不固定的這裡不作統計，參與助學會的女性以及未成年人數近百人之多。」據悉，每次費用在2000元（人民幣，下同）到5000元之間，助學女同時還為其尋找獵物，讓更多的同學成為助學女。

「超級矩陣2004」更直接表示，一名藏族企業家白馬曲尼是「助學」事件的嫖客之一，且這位年近六旬的大叔不只資助一名女學生，而是同時資助多名，更是在成都各大高校「助學」。

▲▼女友組織百位女大生賣淫。（圖／翻攝自微博）

▲爆料截圖。（圖／翻攝自微博）

事件一經曝光，立即引發熱議。宜賓學院8月3日發佈通報回應，宜賓學院高度重視，積極配合公安機關調查真相；經公安機關查實，網上反映的余女既不是宜賓學院在校學生，也不是宜賓學院的畢業學生，相關案情公安機關正在偵破中。

▲▼女友組織百位女大生賣淫。（圖／翻攝自微博）

▲男網友再次發聲反擊。（圖／翻攝自微博）

不過，對於宜賓學院發出的通告，廣大網友並不買帳、眾說紛紜。對此，「超級矩陣2004」也再次現身回應，PO出質疑，「余女拿過宜賓學院畢業證給其『資助者』看過，要說造假也不無可能，但要說為什麼偏偏是宜賓學院？相信沒有一兩句話解釋的清楚吧？其次，余女講述過很多關於宜賓學院的大小事件，不像是編造；余女也曾帶過人去宜賓學院實地走過，大大小小的事件綜合起來和招搖撞騙實屬不太有太大的關係。」

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