恐怖鄰居！　拿大便塗把手、白膠灌鑰匙孔…桃園婦下場曝

▲桃園市龜山區詹姓婦人今年2月間兩度以糞便塗抹鄰居鐵門把手、白膠灌入大門鑰匙孔毀損挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區詹姓婦人與鄰居交惡，今年2月間竟兩度以糞便塗抹鄰居鐵門把手，再以白膠灌入鑰匙孔與信箱鑰匙孔等方式毀損，鄰居驚覺鐵門等處遭破壞毀損，調閱監視器畫面察驚覺詹婦惡行報警處理；詹婦在偵訊時矢口否認犯行，桃檢根據警方提供監視畫面佐證，偵結依毀損罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，69歲的詹姓婦人與鄰居因噪音問題相處不睦，雙方因此交惡，今年2月17、19日，詹婦以糞便塗抺鄰居鐵門把手，還以白膠灌入鐵門鑰匙孔與信箱鑰匙孔等方式毀損，導致不堪使用，鄰居調閱監視畫面確認詹婦所為報警處理。

詹婦在檢警偵訊時均否認犯行，辯稱家中只有她與丈夫居住，家門前並無大門而是走廊，誰都可以走動，至於塗糞便、灌白膠的不是她所為，是檢警刻意羅織罪嫌誣賴她，警方調閱監視器發現詹婦在案發當天曾出現在隔壁門前，鄰居也指證就是詹婦所為，桃檢5日偵結將詹婦依毀損罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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