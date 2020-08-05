真實版博物館驚魂夜！臺博館讓黃河巨龍復活　用AR與滅絕古生物互動

▲「臺博掌上博物館」透過AR擴增實境科技，讓黃河巨龍等滅絕古生物「復活」。（圖／國立臺灣博物館提供）

記者林育綾／台北報導

電影《博物館驚魂夜》讓史前物種復活的場景，既刺激又迷人，如今透過AR擴增實境科技也能實現願望！國立臺灣博物館及宇萌數位科技、化石先生，在經濟部工業局支持下，合作推出「臺博掌上博物館」，讓黃河巨龍等滅絕古生物「復活」，還能讓展品栩栩如生與觀眾互動。

AR擴增實境技術是博物館典藏加值、觀眾體驗的未來趨勢，與VR虛擬實境相比，AR應用更為便利，只需使用手機或平板電腦即可體驗互動樂趣。這次「臺博掌上博物館」，首次運用「AR室內定位導覽系統」，讓民眾能身歷其境的體驗展覽，除了有定點導覽與標示重點展品的功能，更結合3D影像讓原本靜態的化石或骨骼標本「動」起來。

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此次共規劃館外10個 LBS（即時定位服務）AR 集章活動、40個 AR 室內定位導覽，更「復活」了18件化石展品、還原2個中生代場景。

▲透過AR擴增實境科技，重現特暴龍復原畫面。（圖／國立臺灣博物館提供）



臺博館洪世佑表示，為了讓觀眾更貼近博物館展示，更容易理解展覽的知識內容，近年來借助科技的力量，創造學習環境提供兒童觀眾自主學習，透過五感體驗、互動探索的展示裝置，引導觀眾參與。此次AR導覽系統正好呼應博物館典藏加值，還有觀眾體驗的未來趨勢，在跨領域團隊的合作下，依據觀眾的需求，使古生物及化石「復活」，不僅讓博物館的導覽更多元化，也能為觀眾創造美好難忘的博物館經驗。

經濟部工業局林俊秀組長於致詞時表示，近年來全球經濟環境變化快速，且有更多的不確定性，每個產業都面臨了極大的壓力，因此工業局相當積極鼓勵臺灣業者將產業導入科技，期望能帶動各產業的創新，政府目前也大力推動數位內容產業，希望未來能看到更多的XR跨界應用，強化科技與產業間的合作與交流。

宇萌數位科技執行長白璧珍表示，宇萌在2018年取得AR室內定位導覽專利後，花了2年的時間發想設計及尋找應用場域，最後選定於博物館落實，因其同時具有教育性、知識性及娛樂性之意義，且此次運用將AR室內定位技術與AR平台整合，讓民眾進入館內使用手機就能即時體驗，實現了貼近人心的AR應用，相信未來AR擴增實境能深入更多場域，提供民眾豐富有趣的新體驗。

化石先生執行長蕭語富則說，過去博物館使用多媒體科技作為展示媒介，仍無法呈現出展件最真實的樣貌，現在使用AR科技便能將古生物骨骼由長肉到完全復原的過程全面地呈現，不僅為觀展民眾帶來驚喜，未來更能為博物館帶來系統化的展覽應用。

▲民眾們觀賞化石展品，同時還能與滅絕的古生物互動。（圖／國立臺灣博物館提供）

「臺博掌上博物館」以趣味性與知識性的方式，引導民眾們觀賞化石展品，同時與滅絕的古生物互動，一窺牠們的樣貌。未來將分期推出不同主題的AR互動體驗內容，透過精彩的虛實整合導覽，讓觀眾成為古生物的知識達人。即日起至臺博館古生物館可使用手機下載marq+ App體驗「臺博掌上博物館」，詳情可至官網（https://www.ntm.gov.tw）教育活動頁面查詢。

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