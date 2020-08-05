【廣編】台灣獨創「Xpark x UNIQLO T恤入場券」　歡慶Xpark開幕

【廣編特輯】

圖、文／Xpark提供

台灣首座來自日本新都會型水生公園Xpark將於8/7盛大開幕，特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤，以及10月底起台灣獨創的「T恤入場券（T-Shirt Ticket）」滿額贈活動，期望帶給顧客耳目一新且充滿獨創性的主題內容。Xpark原創設計10款潮圖，供來到UNIQLO UTme店舖的顧客製作屬於自己的Xpark UTme T恤/托特包，活動指定店舖UNIQLO ATT4FUN信義店、西門店，托特包僅限UNIQLO ATT 4FUN信義店，活動期間為8/7～12/31。

位於桃園高鐵站步行約10分鐘，由日本橫濱八景島打造台灣首座國際級水族館，4500坪的Xpark包括福爾摩沙、遇見水母、企鵝奇遇、珊瑚潛行、暖海生機、雨林探險、寒帶行凍、深海尋秘、虛實互動、與眾同樂、世外桃源、潮間戲灘、漫步叢林等13個展區，當中6個展區音樂為宮崎駿動畫御用配樂師久石讓特別為Xpark所編織的曲子，結合空間與科技的融合將氣溫、濕度、味道及聲音經過縝密計算，從天花板到地面、延伸至水槽的生物呈現出360°具魄力的沉浸式空間。希望能提供獨特的感動體驗、求知的喜悅，無論跟誰、無論體驗過多少次，都像第一次到訪讓人心動。