自小客車草埔隧道油箱見底　警載往返34公里楓港買油救援

▲屏東縣枋寮警分局草埔派出所所長吳樹和、警員趙家興，載駕駛楓港買油，解決駕駛窘境 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓遊客駕駛自小客車載妻旅遊，返家途中油箱見底，車輛故障停放在草埔隧道附近，慌張的打電話求援，屏東縣枋寮警分局草埔派出所員警發現了解狀況，載他們到17公里外的楓港加油站買油，讓他們順利返家。

枋寮警分局草埔派出所所長吳樹和、警員趙家興日前執行勤務時，於台9線441.7公里北上車道發現一部自小客車停於路旁，車內駕駛人與其配偶正神情慌張地撥打電話。

警方上前關心，得知該名吳姓駕駛與其妻子開車旅遊從南投欲返回台東，因油表故障，未能顯示油箱已見底，而車子熄火時人已身在偏遠的台9線山區，天色昏暗心急如焚，欲撥打電話求助。

警方了解詳情後，即駕駛巡邏車協助載吳姓駕駛與其妻子到離拋錨停車地點最近17公里的楓港加油站購買汽油，回到車輛拋描處，將購買來汽油灌入油箱，車子發動那一瞬間，其妻子感動差點流下眼淚，對警方主動協助感動不已，頻向警方答謝。

草埔派出所位於台9線草埔隧道附近與台東交界處，地處偏遠且加油不易；分局長黃國源肯定同仁積極主動為民服務精神，並提醒遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料、水箱水及檢查輪胎胎紋狀況，更應時時注意車子儀表有無正常運作，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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