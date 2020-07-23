原來他是「都市傳奇」...茶行老闆遭騙3次　用「藥燉土虱」釣出法辦

▲黃姓男子將王嫌（黑衣）釣出，直接以車子載到歸仁分局太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

60歲王姓男子詐欺通緝犯，在台南86快速道路匝道口攔搭便車，並謊稱沒錢飛回澎湖老家、幫友人小三買內衣及伴手禮為由，利用被害人善心連騙3次得逞1萬元，被害人心有不甘，利用王嫌曾說最愛吃「藥燉土虱」誘他現身後，直接載到派出所報案，全案依詐欺罪嫌法辦及解送桃園地檢署歸案。

被害人指控指稱，今年5月25日，他載女友要去南投紫南宮拜拜，行經台86東西向快速道路匝道口，看到王嫌舉牌要搭便車，他好心停車載人，途中王嫌說他花光10多萬元醫藥費被趕出醫院，想到台北松山飛回澎湖尋求奧援。

王嫌誆稱他係是澎湖望族，哥哥在外海跑船聯繫不上，無法匯款，只好到機場看能不能遇上同鄉幫忙回家，被害人信以為真，載王嫌到機場，並借3500元機票錢助其返家。

事後王嫌又稱願投資他茶行100萬元，但藉口要幫友人的小三買內衣，再騙得手3000元，要去台中訪友借3500元買伴手禮共騙得1萬元。被害人越想越不對，上網查詢「詐騙」關鍵字，查詢資料跑出「都市傳奇網誌」，才發現王嫌是詐騙犯。被害人記得王嫌曾說過喜歡吃「藥燉土虱」，即邀王嫌到台南後，直接開車載王嫌到派出所報案法辦。

歸仁分局指出，60歲王姓男子涉詐欺案，2020年5月遭桃園地檢署通緝，7月1日晚間被黃姓男子偕女友，載到太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙，王嫌否認犯情，辯說是借貸關係，但因被害人指證歷歷，全案偵訊後依法送辦及移送歸案。

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