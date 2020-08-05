五金老闆涉吸收空軍退將發展組織　「傳遞訊息」未遂...只為15萬貨物退稅

▲富美剪刀黃姓負責人涉嫌違反《國安法》遭起訴。（圖／翻攝富美剪刀臉書）

記者劉昌松／台北報導

彰化老字號代工廠「富美剪刀」黃姓負責人，涉嫌從2012年至2015年間，陸續帶曾任國防部情報次長室政策計劃處的退役空軍少將、退休調查官等人，到大陸與當地國安部下轄單位「處長」等人餐敘，還向我國安局現職人員透露「我可以傳遞訊息」，雖都遭拒絕，但因此獲得相關貨物稅退稅逾15萬元，台北地檢署5日依違反《國安法》發展組織未遂罪起訴黃男。

富美剪刀是彰化老字號代工廠，設立於1950年，從傳統文具、花園、美容用剪刀製造開始，現在走向創意文具，推出各式各樣的造型剪刀設計，經常參加國內外展覽，2000年間，黃姓負責人跨足兩岸，到大陸浙江省寧波市開公司後，認識當地國務院國安部下轄單位單位的「處長」、「紀處」、「小胡」等情報人員。

起訴指出，黃因對岸國安人員要求，協助介紹台灣軍警調人員，蒐集民進黨、法輪功相關資訊後，從2012年起，先是2度設宴招待前往浙江旅遊的退休調查官朋友，又以招待食宿的方式，介紹空軍官校57期，曾奉派駐日本東京武官、國防部情報次長室政策計畫處少將處長、空軍指揮參謀學院少將院長的閻姓退將，與黃局等人認識，但這2位退休軍調人員，得知對方來意後，都已拒絕。

此外，黃還在一場在台餐會上，主動向剛認識的我國安局李姓現職人員敬酒，還自我介紹已經幫閻姓退將牽線，「你知道的，我可以傳遞訊息」，希望李能提供民進黨及法輪功相關訊息，李悍然拒絕，並向上級檢舉，檢察官調查後，認定黃涉嫌違反《國安法》發展組織未遂罪，依法提起公訴，並請求法院沒收，對岸為了答謝他協助，給予貨物退稅人民幣3萬5千多元，折合台幣15萬餘元的不法所得。

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