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4大關鍵元素　為室內設計捎來航海氣息

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五感包含了視、聽、嗅、味、觸這五覺，對應於空間設計，便是講究一種綜合性的美意識鋪陳如何契合五覺，若場域僅側重事物在眼目上的品翫、摹狀或審美，則不免顯得枯槁。夏日解暑氣，環境自然著重體膚的清涼以及視覺上的舒暢淨潔，《瘋設計》編輯部從五感為起點，探討空間規劃如何觀照人類五覺，即便燋鑠酷熱的日子，仍賦予一種如泉甘冽的寫意。



暑氣燠熱，在四面封閉的都市住宅空間內，起居坐臥時間一長，那些悶滯疲暖的元素益發讓人心浮氣躁，不免讓人遙想微風徐徐的海洋。倘若你也懷有如此念想，不如以屋為船，在空間揚起風帆，航向海洋另一方。

航海是室內設計經典主題之一，畢竟海濱住宅是許多人的夢想住所──蔚藍海水及潔白沙灘，好似就圍繞在身邊，帶來無憂寧靜、清爽安適的度假氛圍。如此氛圍當如何塑造？建議可以從色彩、光線、材質與裝飾著手。

經典配色為底，帶出清新奢華感

從蔚藍海水及潔白沙灘的意象開展，藍與白大概就是航海主題設計的經典配色了──大片的白色從天花板延伸到牆面及家具，在其中妝點藍色元素，即可輕鬆為空間召來海洋的風，也讓人宛如身處希臘島上。倘若要使整體再多點層次深度，能再添上中性灰色，為藍白帶來的清新增添一點沉穩及淡淡的奢華感。

另外，與船隻意象相合的金、銀、銅等金屬色，乃至於紅、黃這樣富有朝氣、能展現動能的鮮豔色彩，也適合運用於航海主題的點綴上，為空間添增活潑感。

甚至，航海風不一定是海洋沙灘這樣輕盈明朗風格，可以是更奢華的海軍風。還記得宣偉（Sherwin Williams）選擇了海軍藍（Naval, SW 6244）為其2020年度代表色？將大膽醒目的華貴色彩與自然威力結合在一起，以金色、甘藍綠為海軍的大膽添增溫暖與親近感，這樣的航海搭主題配色也能為室內注入寧靜自信風采。

善用自然光，讓空間變得通透

為能讓人感到平和涼爽，除了運用大量的白，能引入自然光，使得空間變得通透。如果外在條件允許，擁有大面積開窗是最佳的狀態，或者，即要探索該空間的光線動向，妥善安排房間與開窗位置，以能充分利用一天不同時間的自然採光。

另外，窗戶上的窗簾，不當是沈重色彩材質的百葉窗，建議使用透明象牙、木色等看起來較清爽自然的顏色，在隔離過度氾濫自然光時，不讓空間失去輕盈明亮感。倘若房間裡自然光進不來，則可利用安設金框鏡等方式提高空間的採光。

木材石板，暗示自然即在身邊

在航海主題上，必得使用木材、石材等自然材料，以與設計理念相符。人造淺色寬木材板已然是現代海濱生活的代名詞，人造木板更適應沿海環境，淺木色營造自然通風感、而寬大的木板則讓人聯想到船甲板，視覺上也能帶來寬舒的穩定平靜感。另外還能善用漂浮木元素，讓海灘氛圍更加濃厚。

至於石材，則能用於浴室或廚房地板。你能想像，在浴室，白色的瓷磚牆帶來了清新明亮感，而腳下的天然石板地板，則能讓人感覺彷彿度假時踏上海灘，淋浴時清水濯足，有種海水臨來的錯覺。

（完整文章請看瘋設計

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