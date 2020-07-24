2020暑期國內「遊學」　來趟「森渡旅行」…森林溪流到海洋

▲屏東林區管理處雙流自然教育中心3天2夜森渡旅行-「森林溪流到海洋」受理報名，圖夜間生物。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處雙流自然教育中心於8月14日到16日，舉辦森渡旅行-「森林溪流到海洋」三天兩夜課程，串連南部三處優質環境教育設施場所，認識雙流自然教育中心的森林生態，聆聽國立海洋生物博物館後場水族實驗中心的海洋故事，探訪里德社區的溪流秘境。

▲▼聆聽解說、製作鹽滷豆腐及豆渣餅。

「森林溪流到海洋」由雙流自然教育中心規劃，並與屏東旅行社合作推出新型態課程。將環境教育教學場域從雙流延伸到恆春半島的最南端，從雙流國家森林遊樂區展開學習之旅，認識森林與溪流所孕育的豐富生態，體驗精彩的夜間觀察。

到國立海洋生物博物館一探海角故事，聆聽海龜保育，了解海洋生態、體驗鹽滷豆腐及豆渣餅製作，學習海鹽文化；再到恆春古城讓學員自由漫步，走訪恆春人文美景；最後到屏東縣第一個社區參與的環境教育設施場所-里德社區，由專業解說員引領大家遊覽欖仁溪生態秘境。

即日起報名，連絡電話屏東旅行社08-7221292；三天課程費含住宿每人6090元，名額有限，報名要快。可上Facebook搜尋「雙流自然教育中心」粉絲專頁，並按讚追蹤。

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