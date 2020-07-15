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雲南小6生「癌症基因研究」獲全國獎　起底父母是研究員...網酸：拚爹神童

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▲▼雲南小6生參家科學競賽報告內容為，對突變基因C10orf67在結直腸癌中的功能解析。（圖／取自大陸全國青少年創新大賽網站）

▲雲南小6生參家科學競賽報告內容為，對突變基因C10orf67在結直腸癌中的功能解析。（圖／取自大陸全國青少年創新大賽網站）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸雲南一名小6學生，在參加全國青少年科創大賽時，以《C10orf67在結直腸癌發生髮展中的功能與機制研究》獲三等獎，引發各界譁然，質疑根本不符合國小生的知識範圍，最後父母也被起底，是大陸中科院昆明動物研究所研究員，讓網民大酸，根本是「拚爹神童」，質疑父母利用國家資源為小孩鋪路，以致該所特別成立專案小組，聲明將對此案深入調查。

根據大陸全國青少年科創大賽官網訊息，該競賽組別為國小組，而雲南省昆明市盤龍區某小學六年級的陳姓學生，為該項目的唯一研究者，指稱透過對突變基因C10orf67等的研究，「有望為結直腸癌的診斷和治療提供新的生物標誌物和藥物靶點。」

▲▼雲南小6生參家科學競賽報告內容為，對突變基因C10orf67在結直腸癌中的功能解析。（圖／取自大陸全國青少年創新大賽網站）

▲該名小學生的實驗記錄。（圖／取自大陸全國青少年創新大賽網站）

觀察該名小作者的實驗記錄，內容多次提及基因組、轉錄組G2/M期、化療藥物敏感性、生物標誌物和藥物靶點等，明顯不符合該年紀知識專業名詞。

值得注意的是，陳姓小6生還在2018年的實驗紀錄上，寫到1月9日，「老師們給了我一個基因，叫C10orf67，我上網搜了一下什麼叫基因。」；1月10日，「（我）還是不太了解基因」，但到了1月13日，就變成「了解PCR技術的原理，知道……概念，大概了解為何通過熒光強弱的比較就能知道哪些基因的mRNA表達水平……。」引發大陸網友群嘲：這不是神童，什麼才是神童。

最後，該項目於2019年7月20到26日在澳門舉辦的全國青少年科技創新大賽，獲得三等獎，以及第34屆雲南省青少年科技創新大賽青少年科技創新成果競賽項目一等獎，從時間點上來看，該名小作者從首次了解基因概念，到報告成稿並參賽得獎，僅用了1年多的時間。

對此，中國科學院昆明動物研究所官網13日發布聲明稱，經初步核查，該獲獎項目學生系我所研究員之子，研究所已成立調查組，對此事進行深入調查，後續將及時向社會反饋相關調查結果；陸媒起底進一步發現，陳姓小學生的父母就是該所研究員陳某彬、楊某萍，他們也曾在過去的研究中，提及C10orf67、腫瘤等關鍵詞。

該案曝光後，除引起網友群嘲外，《人民日報》等官媒也紛紛發表輿論抨擊，呼籲檢討青少年科創大賽體制，審視「升學加分制度。」

同時，還有不少網友敲碗好奇表示，「這研究只有三等獎，那一等獎是研究永動機，二等獎是研究黑洞嗎」、「一等獎不知道是哪路神仙。」最後，有網友出面解惑，表示「其實除了他，大部分研究都『挺正常』的，還算符合邏輯，有能源小屋、昆蟲特性、水源清潔等」，笑稱「以為拿三等獎比較低調，不會被起底，沒想最後還是火了。」

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