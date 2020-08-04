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洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

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▲▼台中市智耕創新執行長黃明發研發出低鉀番茄，可說是腎臟病患者的福音。（圖／智耕提供）

▲台中市智耕創新執行長黃明發（中）研發出低鉀番茄，可說是腎臟病患者的福音。（圖／智耕提供）

記者鄧木卿／台中報導

腎臟病患者不得吃含有鉀離子的蔬菜，所以要吃之前得先汆燙，但如果要吃水果如何汆燙？台中市一家研發團隊不但在農業領域上首次拿到國發基金投資方案，更獲得經濟部小型企業創新研發計畫補助，成功栽種出全台唯一的低鉀番茄，含糖量和含鉀量都遠低於一般番茄，可說是腎臟病和糖尿病患者的福音。

▲▼台中市智耕創新執行長黃明發研發出低鉀番茄，可說是腎臟病患者的福音。（圖／智耕提供）

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根據健保署統計，全台慢性腎臟病人口約200萬人，每年花費健保費高達533億元，其中有9.2萬人是洗腎患者，而高血鉀症是洗腎患者最常發生的併發症，會造成心律不整甚至死亡，唯一的方法是飲食控制。

▲▼台中市智耕創新執行長黃明發研發出低鉀番茄，可說是腎臟病患者的福音。（圖／智耕提供）

▲新研發的低鉀番茄，含鉀量和含糖量都比一般番茄少一半以上。

台中市智耕創新執行長黃明發說，以前的腎臟病患者如果要吃蔬菜，都必須先切碎、汆燙後再吃，以降低鉀離子，但團隊在2年前研發出以溫室栽種的低鉀蔬菜，取得專利後，已克服這個問題，但是，如果患者想吃低鉀水果呢？水果無法汆燙，也沒有替代的解決方法，所以研發低鉀水果，變得非常急迫。

黃明發說，在開始研發低鉀水果時，第一個想到的就是番茄，因為有句俗語「番茄紅了，醫生的臉就綠了」，番茄很營養，是普羅大眾都可接受的水果，另外一個原因是，番茄比較適合在溫室內栽種，2到3個月就可以收成。

黃表示，低鉀番茄採用溫室離地栽種，可以阻隔外界汙染、防止病蟲害，不灑農藥，不僅適合腎臟病患食用，對於糖尿病患等糖份攝取比較嚴格的人來說，也是非常好的水果，因為台灣的水果都太甜，有些糖尿病患一吃水果血糖就飆高，經東海大學檢測，再比對衛福部的資料庫，低鉀番茄含糖量不到一般番茄的一半。

低鉀番茄不但取得中興大學土壤中心檢測的驗證，今年4月與大里仁愛醫院血液透析室合作，提供給100多名腎臟病患試吃，結果評價非常高，更有病患還建議，可否再開發低鉀芭樂、低鉀鳳梨等。

智耕新創團隊首度與中部的青農契作，在南投縣國姓鄉經營北川農場的梁凱賀，今年1月起由智耕提供番茄種苗與相關設備，由梁負責栽種與管理，收成後由智耕全數收購且是保證價格。

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