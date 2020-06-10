不忍罹患腎病岳母吃不到最愛蕃茄　興大教授研發低鉀蔬果

▲中興大學教授黃明發（左1）研發出適合腎臟病患者食用的低鉀蔬菜和蕃茄。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

罹患腎臟病的患者為了控制食物中的鉀含量，吃蔬菜前得先汆燙，結果清脆感盡失，而且也吃不得富含鉀離子的蕃茄，中興大學教授黃明發不忍患有腎病的岳母10多年來忌口之苦，成功研發出低鉀蔬菜和蕃茄的栽種技術，不但獲得經濟部創新研究獎和科技部補助，更能滿足廣大腎友們的口腹之欲。

藥師出身的黃明發說，台灣罹患糖尿病和腎臟病人數是排名前2名，在食物上相當忌口，以腎臟病患者為例，因為不能外食，吃蔬菜前得先汆燙，營養流失，長期下來難免會有營養不良的後遺症，而且在家裡烹煮，還得和家人要吃的分開煮，非常麻煩。

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他不忍岳母18年來，無法盡情享受愛吃的蔬菜和蕃茄，於是中年轉行投入研發低鉀蔬菜，不但可以一次烹煮，和家人共食，連蕃茄也可以吃，於是成立智耕創新公司，擴大栽種量產，造福更多腎臟病患者。

黃明發的這項栽種技術已取得專利，2017年獲得教育部創新創業獎、2018年科技部萌芽計畫補助，2019年11月經濟部中小企業創新研究獎，最近又獲得行政院國家發展基金投資，而這也是台灣農業領域首次拿到國發基金投資的團隊，所研發的種類包括小白菜、青江菜、油菜、小松葉、萵苣、高麗菜和蕃茄等，2019年5月起已量產，中部各大醫院和10多家超市都有上架。

王品集團前副董事長王國雄表示，這項低鉀蔬菜研發可說是全台唯一生產適合腎臟病患者及一般民眾食用的食物，他已募得2千多萬元資金投入，希望能再開發適合糖尿病患者食用的蔬菜，造福更多人。

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