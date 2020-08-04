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禮服肩帶「只縫兩針」全脫落！親友左右黏緊...護尷尬新娘　伴娘服更悲劇

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▲禮服肩帶全鬆！親友左右緊貼「護尷尬新娘」　伴娘服更悲劇...新人氣炸。（圖／讀者提供）

▲肩帶都脫落了。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一對新婚夫妻日前向婚紗公司租借新娘及伴娘禮服，然而不僅伴娘服尺寸全錯，背後綁帶是壞的，連新娘送客的禮服也出包，在送客後她兩邊肩帶接連脫落，最後還得靠親友「左右護法」緊貼著，好在整場有新祕、攝影大哥及好友們幫忙，婚禮才沒被搞砸。

這對新婚夫婦向《ETtoday新聞雲》記者指出，由於疫情緣故婚宴被迫延期，導致訂婚、結婚不同日，當時婚紗公司要求，原本的禮服要再付一筆5400元的清潔費與租借費，而他們也很阿莎力的買單，並敲定宴客時再租一次，沒想到品質讓人超失望。

請繼續往下閱讀...

苦主表示，「在婚禮現場，新秘姊姊協助整理下才發現白紗是髒的，馬上致電婚紗公司，得到的答覆卻是那只是紅色粉筆...拍掉就好，但我們卻怎麼也處理不掉那一片粉紅色污漬。」

更離譜的是，兩件伴娘服的尺寸全錯，背後綁帶也是斷掉的，看上去非常不美觀，苦主說，「雖然他們承諾要當場幫我們從台北市送到新北市的宴客現場，但只剩10分鐘就要開始進場了，所以兩位伴娘只好穿著極度不合身的衣服（兩位伴娘身材差不多，但兩件衣服一件太大一件太小），協助整場婚禮。」

▲禮服肩帶全鬆！親友左右緊貼「護尷尬新娘」　伴娘服更悲劇...新人氣炸。（圖／讀者提供）

▲伴娘服尺寸不對，背後綁帶還斷掉。（圖／讀者提供）

不僅如此，連新娘送客的禮服也非常粗糙，苦主抱怨道，「腰帶是鬆的，得靠新秘老師當場拿針線幫我們縫衣服，肩帶也只縫了兩針，送客沒多久兩邊就先後掉下來，還好攝影大哥發現，趕快拿出長尾夾幫忙從背後夾著，甚至得麻煩拍照親友用肩膀貼著新娘的肩膀，來固定不斷滑落的肩帶。」

最後，新人也無奈道，「過程中愛理不理，要求先付全額費用，各種以包套不含必須另外加價，或收費不能刷卡、不給發票的狀況就不談了。整場婚禮本該是開開心心的，但卻不斷地收拾他們放的火，幸好我們有新秘、攝影大哥還有許多貼心朋友的幫忙，才讓整場婚禮沒有因為禮服的關係而被搞砸了。」

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